(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوزان (سويسرا) – (أ ف ب): منحت اللجنة الأولمبية الدولية الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة تحت علم محايد في دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس من 26 يوليو إلى الحادي عشر من أغسطس المقبلين، شرط ألا يدعموا الصراع في أوكرانيا أو تكون لهم اي علاقة بالجيش.
وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها أمس الجمعة إلى انه «حتى الآن الأمر ينطبق على 11 رياضيا محايدا في الألعاب الفردية تأهلوا للمنافسة بينهم 8 من روسيا و3 من بيلاروسيا».
وللمقارنة، فإن أكثر من 60 رياضيا من أوكرانيا تأهلوا للألعاب الأولمبية المقبلة.
وأضاف البيان: «قررت اللجنة التنفيذية في اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضيين المحايدين الفرديين الذين تأهلوا من خلال نظام تصفيات الاتحادات الدولية مخولون المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».
وتابع: «لن يتم رفع أي علم، الاستماع إلى أي نشيد، نشر أي ألوان أو أي شيء آخر يتعلق بروسيا وبيلاروسيا خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في أي مكان رسمي أو أي حدث اولمبي».
وختم: «لن يتم دعوة أي مسؤول حكومي أو أي مسؤول دولة روسي أو بيلاروسي أو حصول أي من هؤلاء على بطاقة اعتماد خلال الألعاب الأولمبية».
وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية على أثر قيام الاتحادات الرياضية الدولية بطلب من الأولى قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد «بأسرع وقت» في دورة الألعاب الأولمبية بحسب بيان صادر عنها بعد القمة الأولمبية الثانية عشرة قبل يومين.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية رفعت في مارس الماضي، الحظر التام المفروض على الرياضيين الروس والبيلاروس، وسمحت لهم بالمنافسة كرياضيين محايدين في المسابقات الدولية بشرط ألا يدعموا الصراع في أوكرانيا وألا تكون لهم علاقات بالجيش.
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