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علم محايد

12/8/2023 8:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوزان‭ (‬سويسرا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منحت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬للمشاركة‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬إلى‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبلين،‭ ‬شرط‭ ‬ألا‭ ‬يدعموا‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أو‭ ‬تكون‭ ‬لهم‭ ‬اي‭ ‬علاقة‭ ‬بالجيش‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الأمر‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬رياضيا‭ ‬محايدا‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الفردية‭ ‬تأهلوا‭ ‬للمنافسة‭ ‬بينهم‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬و3‭ ‬من‭ ‬بيلاروسيا‮»‬‭.‬

وللمقارنة،‭ ‬فإن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬رياضيا‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تأهلوا‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬المقبلة‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬الرياضيين‭ ‬المحايدين‭ ‬الفرديين‭ ‬الذين‭ ‬تأهلوا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬تصفيات‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬مخولون‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يتم‭ ‬رفع‭ ‬أي‭ ‬علم،‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬نشيد،‭ ‬نشر‭ ‬أي‭ ‬ألوان‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬يتعلق‭ ‬بروسيا‭ ‬وبيلاروسيا‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬رسمي‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬حدث‭ ‬اولمبي‮»‬‭.‬

وختم‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يتم‭ ‬دعوة‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬دولة‭ ‬روسي‭ ‬أو‭ ‬بيلاروسي‭ ‬أو‭ ‬حصول‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬اعتماد‭ ‬خلال‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬قيام‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الأولى‭ ‬قبول‭ ‬مشاركة‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭ ‬‮«‬بأسرع‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عنها‭ ‬بعد‭ ‬القمة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬الحظر‭ ‬التام‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس،‭ ‬وسمحت‭ ‬لهم‭ ‬بالمنافسة‭ ‬كرياضيين‭ ‬محايدين‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬بشرط‭ ‬ألا‭ ‬يدعموا‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وألا‭ ‬تكون‭ ‬لهم‭ ‬علاقات‭ ‬بالجيش‭.‬

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