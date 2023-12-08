متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاصرون مصنعا بريطانيا يزود الكيان الصهيوني بمعدات عسكرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حاصر متظاهرون غاضبون مصنعًا في مدينة برايتون بإقليم شرق ساسكس جنوب شرقي بريطانيا؛ احتجاجًا على تزويده قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمكونات عسكرية الطابع.
وأغلق المتظاهرون بوابات مصنع L 3 Harris في Home Farm Business Park وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويرفعون لافتات منها «عمال من أجل فلسطين حرة».
يشار إلى أن احتجاجات مجموعة «عمال من أجل فلسطين حرة» تطول أربعة مصانع في المملكة المتحدة تقول إنها تقوم بتزويد مكونات الأسلحة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية.
وتقول «عمال من أجل فلسطين حرة» أيضًا إن إجراءات مماثلة جرت يوم الخميس في كل من فرنسا والدنمارك وهولندا.
ويطالب المتظاهرون الذين يضمون عاملين في مجالات الصحة والتدريس والعاملين والأكاديميين والفنانين بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ويطالبون حكومة البلاد بالعمل لإقامة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
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