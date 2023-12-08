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متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاصرون مصنعا بريطانيا يزود الكيان الصهيوني بمعدات عسكرية

12/8/2023 8:07:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حاصر‭ ‬متظاهرون‭ ‬غاضبون‭ ‬مصنعًا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برايتون‭ ‬بإقليم‭ ‬شرق‭ ‬ساسكس‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬بريطانيا؛‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬تزويده‭ ‬قوات‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بمكونات‭ ‬عسكرية‭ ‬الطابع‭.‬

وأغلق‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بوابات‭ ‬مصنع‭ ‬ L 3‭ ‬ Harris ‭ ‬في Home ‭ ‬ Farm ‭ ‬ Business ‭ ‬ Park ‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ويرفعون‭ ‬لافتات‭ ‬منها‭ ‬‮«‬عمال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتجاجات‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬عمال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬تطول‭ ‬أربعة‭ ‬مصانع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬تقوم‭ ‬بتزويد‭ ‬مكونات‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وتقول‭ ‬‮«‬عمال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬أيضًا‭ ‬إن‭ ‬إجراءات‭ ‬مماثلة‭ ‬جرت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬والدنمارك‭ ‬وهولندا‭.‬

ويطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬يضمون‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والتدريس‭ ‬والعاملين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والفنانين‭ ‬بوقف‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬ويطالبون‭ ‬حكومة‭ ‬البلاد‭ ‬بالعمل‭ ‬لإقامة‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

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