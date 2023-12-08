Saturday, 09 December 2023 06:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد ستة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

12/8/2023 8:07:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استشهد‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬برصاص‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬اقتحامها‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وأصيب‭ ‬ستة‭ ‬آخرون،‭ ‬جروح‭ ‬أحدهم‭ ‬بالغة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وجمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬ستة‭ ‬مواطنين‭ ‬بينهم‭ ‬طفل،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة،‭ ‬جنوب‭ ‬طوباس‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أسماء‭ ‬القتلى‭ ‬الستة‭ ‬وهم‭ ‬‮«‬الطفل‭ ‬ماهر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أحمد‭ ‬جوابرة‭ (‬14‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وعمر‭ ‬باسم‭ ‬محمود‭ ‬صبح‭ (‬23‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وعماد‭ ‬نهاد‭ ‬خالد‭ ‬جوابرة‭ (‬18‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وقاسم‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى‭ ‬دراغمة‭ (‬33‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وثائر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬شاهين‭ (‬36‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وبراء‭ ‬موسى‭ ‬الأمير‭ (‬30‭ ‬عاماً‭)‬‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬مواجهات‭ ‬اندلعت‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المقتحمة‭ ‬للمخيّم،‭ ‬وسط‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬وسماع‭ ‬أصوات‭ ‬انفجارات‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬مشتركة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والشاباك‭ (‬الأمن‭ ‬الداخلي‭) ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة،‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬مطلوبين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المخيم‭ ‬هما‭ ‬معاذ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ (‬مواليد‭ ‬1990‭) ‬ومعتز‭ ‬الجواد‭ (‬مواليد‭ ‬1998‭) ‬وأسيرين‭ ‬سابقين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬قُتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬براء‭ ‬أمير‭ ‬وعمر‭ ‬صبح‭ ‬اللذان‭ ‬كانا‭ ‬مسلحين‭ ‬ومتورطين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عدائية‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وعثر‭ ‬بحوزة‭ ‬القتيلين‭ ‬على‭ ‬بندقيتين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ M 16‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬إن‭ ‬طواقمها‭ ‬تعاملت‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ستة‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬وست‭ ‬إصابات‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬إحداها‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬وبذلك‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعاملت‭ ‬طواقم‭ ‬الجمعية‭ ‬معها‭ ‬3246‭ ‬إصابة‭ ‬منذ‮»‬‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭. ‬وتابعت‭ ‬الجمعية‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬قامت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬بضرب‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬بسيارة‭ ‬جيب‭ ‬عسكري‭ ‬خلال‭ ‬اقتحامها‭ ‬لمدينة‭ ‬طوباس‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬أثناء‭ ‬نقل‭ ‬إحدى‭ ‬الإصابات‮»‬‭. ‬وأرفقت‭ ‬بيانها‭ ‬بصور‭ ‬لسيارة‭ ‬الاسعاف‭.‬

ويوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قُتل‭ ‬أربعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بينهم‭ ‬فتيَان‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلّها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تصاعداً‭ ‬في‭ ‬التوتر‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬قتل‭ ‬263‭ ‬فلسطينياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

MENAFN08122023000055011008ID1107562737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث