استشهاد ستة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استشهد‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬برصاص‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬اقتحامها‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وأصيب‭ ‬ستة‭ ‬آخرون،‭ ‬جروح‭ ‬أحدهم‭ ‬بالغة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وجمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬ستة‭ ‬مواطنين‭ ‬بينهم‭ ‬طفل،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة،‭ ‬جنوب‭ ‬طوباس‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أسماء‭ ‬القتلى‭ ‬الستة‭ ‬وهم‭ ‬‮«‬الطفل‭ ‬ماهر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أحمد‭ ‬جوابرة‭ (‬14‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وعمر‭ ‬باسم‭ ‬محمود‭ ‬صبح‭ (‬23‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وعماد‭ ‬نهاد‭ ‬خالد‭ ‬جوابرة‭ (‬18‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وقاسم‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى‭ ‬دراغمة‭ (‬33‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وثائر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬شاهين‭ (‬36‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وبراء‭ ‬موسى‭ ‬الأمير‭ (‬30‭ ‬عاماً‭)‬‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬مواجهات‭ ‬اندلعت‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المقتحمة‭ ‬للمخيّم،‭ ‬وسط‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬وسماع‭ ‬أصوات‭ ‬انفجارات‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬مشتركة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والشاباك‭ (‬الأمن‭ ‬الداخلي‭) ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة،‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬مطلوبين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المخيم‭ ‬هما‭ ‬معاذ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ (‬مواليد‭ ‬1990‭) ‬ومعتز‭ ‬الجواد‭ (‬مواليد‭ ‬1998‭) ‬وأسيرين‭ ‬سابقين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬قُتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬براء‭ ‬أمير‭ ‬وعمر‭ ‬صبح‭ ‬اللذان‭ ‬كانا‭ ‬مسلحين‭ ‬ومتورطين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عدائية‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وعثر‭ ‬بحوزة‭ ‬القتيلين‭ ‬على‭ ‬بندقيتين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ M 16‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬إن‭ ‬طواقمها‭ ‬تعاملت‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ستة‭ ‬شهداء‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬وست‭ ‬إصابات‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬إحداها‭ ‬خطيرة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬وبذلك‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعاملت‭ ‬طواقم‭ ‬الجمعية‭ ‬معها‭ ‬3246‭ ‬إصابة‭ ‬منذ‮»‬‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭. ‬وتابعت‭ ‬الجمعية‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬قامت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬بضرب‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬بسيارة‭ ‬جيب‭ ‬عسكري‭ ‬خلال‭ ‬اقتحامها‭ ‬لمدينة‭ ‬طوباس‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬أثناء‭ ‬نقل‭ ‬إحدى‭ ‬الإصابات‮»‬‭. ‬وأرفقت‭ ‬بيانها‭ ‬بصور‭ ‬لسيارة‭ ‬الاسعاف‭.‬

ويوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قُتل‭ ‬أربعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بينهم‭ ‬فتيَان‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلّها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تصاعداً‭ ‬في‭ ‬التوتر‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬قتل‭ ‬263‭ ‬فلسطينياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭.‬