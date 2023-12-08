حماس تحبط محاولة لتحرير محتجزين في غزة وتعلن مقتل أحدهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭/‬القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬أحبطت‭ ‬محاولة‭ ‬لتحرير‭ ‬محتجزين‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مصرع‭ ‬أحد‭ ‬المحتجزين‭. ‬

وذكرت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تيليجرام‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬قوة‭ ‬صهيونية‭ ‬خاصة‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتها‭ ‬التقدم‭ ‬لتحرير‭ ‬أحد‭ ‬أسرى‭ ‬العدو‭ ‬والاشتباك‭ ‬معها‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬أفراد‭ ‬القوة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬البيان‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬والمصابين‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬القسام‭ ‬إن‭ ‬المحتجز‭ ‬القتيل‭ ‬كان‭ ‬جنديا‭ ‬أسيرا‭ ‬اسمه‭ ‬ساعر‭ ‬باروخ‭ (‬25‭ ‬عاما‭). ‬وتشير‭ ‬قوائم‭ ‬الرهائن‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحدهم‭ ‬يدعى‭ ‬سَحر‭ ‬باروخ،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬مدني‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬عندما‭ ‬اقتيد‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬حوالي‭ ‬240‭ ‬شخصا‭ ‬احتجزوا‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬137‭ ‬شخصا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعدما‭ ‬أعيد‭ ‬آخرون‭ ‬خلال‭ ‬الهدنة‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وفاة‭ ‬بعضهم‭ ‬غيابيا‭. ‬

ورفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬التعليق‭ ‬واتهمت‭ ‬الحركة‭ ‬بمحاولة‭ ‬شن‭ ‬حرب‭ ‬نفسية‭ ‬ضدها‭. ‬

وقال‭ ‬إيلون‭ ‬ليفي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عندما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬رواية‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬المداهمة‭ ‬الفاشلة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نعلق‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬حماس‭ ‬شنها‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحمل‭ ‬حماس‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬سلامة‭ ‬وصحة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرهائن‮»‬،‭ ‬وكررا‭ ‬طلب‭ ‬إسرائيل‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بزيارتهم‭. ‬ولم‭ ‬يلب‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬اتهم‭ ‬عزت‭ ‬الرشق‭ ‬القيادي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭) ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬نكراء‭ ‬بحق‭ ‬مدنيين‭ ‬أبرياء‭ ‬عزل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬صور‭ ‬لرجال‭ ‬فلسطينيين‭ ‬مجردين‭ ‬من‭ ‬أغلب‭ ‬ملابسهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

ودعا‭ ‬الرشق‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬لكشف‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬للرجال‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭. ‬

وعبرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬إزاء‭ ‬الصور‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬المحتجزين‭ ‬والمعتقلين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعاملوا‭ ‬بطريقة‭ ‬إنسانية‭ ‬وبكرامة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭. ‬

وعرض‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لقطات‭ ‬الخميس‭ ‬لمدنيين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بعد‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬وتجريدهم‭ ‬من‭ ‬أغلب‭ ‬ملابسهم،‭ ‬وكانت‭ ‬رؤوسهم‭ ‬محنية‭ ‬بينما‭ ‬يجلسون‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬