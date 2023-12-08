حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي.. وغارات مكثفة على خانيونس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
العربية.نت: أفادت مصادر العربية أمس باستهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذائف هاون ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 4 في حال خطيرة في شمالي قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن الفصائل أطلقت صاروخا مضادا للدروع على آلية عسكرية، ما أدى إلى قتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في حال خطيرة.
ونقل تلفزيون (آي 24 نيوز) عن الجيش الإسرائيلي قوله أمس إن اثنين من جنوده لقيا حتفهما ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة إلى 92 قتيلا.
في الأثناء، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام أمس بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة على محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق أمس، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في قصف للطيران الإسرائيلي على منزل مقابل لمقره في خانيونس.
من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس إنها قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.
وأضافت كتائب القسام في بيان مقتضب أن استهداف تل أبيب في وسط إسرائيل جاء ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، تزامنا مع إعلان كتائب القسام تجديد قصفها للمدينة.
إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 شهيدا في اليوم الثالث والستين للحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 17487 قتيلاً وإصابة 46480 مواطنا 70 % منهم من الأطفال والنساء.
وأضاف القدرة «في اليوم الثالث والستين من الحرب على قطاع غزة وصل إلى المستشفيات فقط 313 شهيدا و558 مصابا خلال ساعات، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات».
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