حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي.. وغارات مكثفة على خانيونس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

العربية‭.‬نت‭: ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬العربية‭ ‬أمس‭ ‬باستهداف‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬راجلة‭ ‬بقذائف‭ ‬هاون‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬3‭ ‬جنود‭ ‬وإصابة‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬أطلقت‭ ‬صاروخا‭ ‬مضادا‭ ‬للدروع‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬عسكرية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬جنديين‭ ‬وإصابة‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خطيرة‭.‬

ونقل‭ ‬تلفزيون‭ (‬آي‭ ‬24‭ ‬نيوز‭) ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قوله‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬لقيا‭ ‬حتفهما‭ ‬ليرتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬قتلاه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬92‭ ‬قتيلا‭.‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬أفاد‭ ‬المركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للإعلام‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬قال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬للطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬مقابل‭ ‬لمقره‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬قصفت‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬برشقة‭ ‬صاروخية،‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأضافت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬أن‭ ‬استهداف‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬المجازر‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬انطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ووسط‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬تجديد‭ ‬قصفها‭ ‬للمدينة‭.‬

إلى‭ ‬هذا،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬17487‭ ‬شهيدا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والستين‭ ‬للحرب‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬17487‭ ‬قتيلاً‭ ‬وإصابة‭ ‬46480‭ ‬مواطنا‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭.‬

وأضاف‭ ‬القدرة‭ ‬‮«‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والستين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬فقط‭ ‬313‭ ‬شهيدا‭ ‬و558‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬ساعات،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات‮»‬‭.‬