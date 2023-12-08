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الجيش الإسرائيلي يرد على ((فرانس برس)) حول ضربة استهدفت صحفيين في جنوب لبنان

12/8/2023 8:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬مصوران‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬نشطة‮»‬‭. ‬وأظهر‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ونشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬أنّ‭ ‬الضربة‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬قذيفة‭ ‬أطلقتها‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭. ‬كذلك‭ ‬خلص‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬ونشر‭ ‬أيضا‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬بنيران‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭.‬

ردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الخلاصات،‭ ‬قال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬الصحافيون‭ ‬يومها‭ ‬كان‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬نشطة‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الوجود‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬أمر‭ ‬خطير‮»‬‭. ‬واستهدفت‭ ‬ضربتان‭ ‬متتاليتان‭ ‬مجموعة‭ ‬الصحفيين‭ ‬وتسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬المصوّر‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬مع‭ ‬ستة‭ ‬صحفيين‭ ‬آخرين‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬علما‭ ‬الشعب‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬للتصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬والتي‭ ‬يتخوّف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتوسّع‭ ‬إلى‭ ‬جبهات‭ ‬أخرى‭. ‬

وجرح‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬أيضا‭ ‬مصورا‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كريستينا‭ ‬عاصي‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬بترت‭ ‬ساقها‭ ‬اليمنى‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬وديلان‭ ‬كولنز،‭ ‬ومصورا‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬ماهر‭ ‬نزيه‭ ‬وثائر‭ ‬السوداني،‭ ‬ومراسلة‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬كارمن‭ ‬جوخدار‭ ‬وزميلها‭ ‬المصور‭ ‬إيلي‭ ‬براخيا‭. ‬وتابع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬شنّ‭ ‬هجومًا‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يومها‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬مضاد‭ ‬للدبابات‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬وبقذائف‭ ‬دبابات،‭ ‬قائلًا‭ ‬إنه‭ ‬أراد‭ ‬منع‭ ‬‮«‬تسلل‭ ‬محتمل‭ ‬للإرهابيين‮»‬‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

مدى‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬أجرت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تحقيقا‭ ‬عبر‭ ‬تحليل‭ ‬صور‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬وست‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬شهادات‭ ‬صحافيين،‭ ‬وسكان‭ ‬ومصادر‭ ‬أمنية،‭ ‬وطرح‭ ‬أسئلة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬الأسلحة‭. ‬وأظهر‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إيروورز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬تطال‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬النزاع،‭ ‬أن‭ ‬قذيفة‭ ‬دبابة‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬120‭ ‬ملم‭ ‬مزودة‭ ‬بزعانف‭ ‬ويستخدمها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حصرا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬القاتلة‭.‬

وفصلت‭ ‬بين‭ ‬القذيفتين‭ ‬37‭ ‬ثانية‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يؤشر،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء‭ ‬استجوبتهم‭ ‬‮«‬إيروورز‮»‬‭ ‬وفرانس‭ ‬برس،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬محدّدة‭ ‬الأهداف،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتجمعين‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬هم‭ ‬صحافيون‭. ‬

وقبل‭ ‬نشر‭ ‬تحقيق‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬الوكالة‭ ‬فيل‭ ‬تشتويند‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬شديدة‭ ‬الوضوح‭ ‬أنها‭ ‬ستلجأ‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬ممكنة‭ ‬وضرورية‭ ‬للتحقّق‭ ‬من‭ ‬إحقاق‭ ‬العدالة‭ ‬لكريستينا‭ ‬وعصام‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬تشتويند‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬إجابات‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭. ‬بمجرد‭ ‬وقوع‭ ‬هذا‭ ‬الحادث،‭ ‬طالبنا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بالضبط‭. ‬وبعد‭ ‬شهرين،‭ ‬ننتظر‭ ‬دائما‭ ‬الإجابات‮»‬‭.‬

وخلص‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬أيضاً‭ ‬ونُشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬الخميس،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬كانت‭ ‬بنيران‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬القذيفة‭ ‬نفسه‭. ‬وخلص‭ ‬تحقيقان‭ ‬منفصلان‭ ‬أجرتهما‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬ومنظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضربة‭ ‬إسرائيلية‮»‬‭. ‬الخميس،‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬‮«‬المهم‮»‬‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬ومعمّق‮»‬‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

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