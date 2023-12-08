آلاف الأردنيين يتظاهرون منددين بدعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شارك‭ ‬آلاف‭ ‬الأردنيين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬مطالبين‭ ‬بإغلاقها،‭ ‬ومنددين‭ ‬بدعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬لحرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ومصادر‭ ‬أمنية‭ ‬بأن‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬تظاهروا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬غرب‭ ‬عمان،‭ ‬بعدما‭ ‬منع‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬منها،‭ ‬حاملين‭ ‬أعلاما‭ ‬أردنية‭ ‬وفلسطينية‭. ‬

وهتف‭ ‬هؤلاء‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬هي‭ ‬هي،‭ ‬أمريكا‭ ‬رأس‭ ‬الحية‮»‬‭ ‬و«المقاومة‭ ‬مش‭ ‬إرهاب،‭ ‬أمريكا‭ ‬رأس‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬السفارة‭ ‬بتعمل‭ ‬إيه؟،‭ ‬كل‭ ‬الطاقم‭ ‬سي‭ ‬آي‭ ‬إيه‮»‬‭. ‬وحملوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬بعضها‭: ‬‮«‬أمريكا‭ ‬تقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬و«الإرهاب‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي،‭ ‬صنع‭ ‬أمريكي‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬صور‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬كتب‭ ‬أسفلها‭ ‬‮«‬مجرم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬رددوا‭ ‬هتافات‭ ‬مؤيدة‭ ‬لحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬بينها‭: ‬‮«‬قالوا‭ ‬غزة‭ ‬بكرا‭ ‬تركع‭ ‬وراح‭ ‬يعطوها‭ ‬لعباس‭ (‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭)‬،‭ ‬يخسأ‭ ‬الخائن‭ ‬اللي‭ ‬طبّع‭ ‬كل‭ ‬بلادي‭ ‬لحماس‮»‬،‭ ‬و«قالوا‭ ‬حماس‭ ‬إرهابية،‭ ‬كل‭ ‬الأردن‭ ‬حمساوية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬شارك‭ ‬نحو‭ ‬1500‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬أخرى‭ ‬انطلقت‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬وسط‭ ‬عمان‭ ‬تنديدا‭ ‬بهجوم‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ودعما‭ ‬لـ«المقاومة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إربد‭ (‬شمال‭ ‬المملكة‭) ‬ومعان‭ ‬والعقبة‭ (‬جنوب‭). ‬

ويشهد‭ ‬الأردن‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬تظاهرات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬طالب‭ ‬بعضها‭ ‬بإغلاق‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬وإلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬الموقعة‭ ‬معها‭ ‬عام‭ ‬1994‭. ‬واستدعت‭ ‬عمّان‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬سفيرها‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬أبلغت‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بعدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬المملكة‭. ‬

ويطالب‭ ‬الأردن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ومنعها‭ ‬من‭ ‬‮«‬ارتكاب‭ ‬مجازر‭ ‬ونكبات‮»‬‭ ‬جديدة،‭ ‬وضمان‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭. ‬ونفذ‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأردني‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬عمليات‭ ‬إنزال‭ ‬جوي‭ ‬للمساعدات‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬أرسلت‭ ‬المملكة‭ ‬17‭ ‬طائرة‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بعدما‭ ‬شنّت‭ ‬الأخيرة‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص،‭ ‬غالبيّتهم‭ ‬مدنيّون‭ ‬قضى‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للهجوم،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وأطلقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬حملة‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬المدمّر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬ترافقت‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬واسعة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الـ18،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬