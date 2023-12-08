أمريكا ترفض وقف حرب إبادة غزةمنظمات دولية: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله شريكا في المجزرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شدد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حماية‭ ‬فعالة‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬للمحتاجين‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬فوراً‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭: ‬‮«‬ناديت‭ ‬بالمادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لأننا‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الانهيار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ومضى‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬97 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تأكل‭ ‬حاجتها‭ ‬اليومية،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬منازل‭ ‬القطاع‭ ‬تعرضت‭ ‬للتدمير،‭ ‬و85 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬نزحوا‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أردف‭ ‬جوتيريش‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬حماس‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬تبرير‭ ‬‮«‬العقاب‭ ‬الجماعي‮»‬‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬موضحاً‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نحو‭ ‬130‭ ‬رهينة‭ ‬محتجزين‭. ‬أدعو‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬الفوري‭ ‬وغير‭ ‬المشروط،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬معاملتهم‭ ‬بشكل‭ ‬إنساني‭ ‬والسماح‭ ‬بزيارات‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬لحين‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬كما‭ ‬أكد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬نسجل‭ ‬توسع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬واليمن‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مندوب‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رياض‭ ‬منصور‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تواصل‭ ‬قصف‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وهدفها‭ ‬واضح‭ ‬وهو‭ ‬إجبار‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬القطاع‭. ‬وأضاف‭ ‬منصور‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬الحرب‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬دون‭ ‬الاستقلال‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والسلام‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

كما‭ ‬أردف‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنشئ‭ ‬أماكن‭ ‬آمنة‭ ‬‮«‬وهمية‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وهذا‭ ‬ادعاء‭ ‬كاذب‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

ودعا‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬ينهي‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬فوري‮»‬‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭.

‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬باسم‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للمعارك‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بوقف‭ ‬إنساني‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مندوب‭ ‬روسيا‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬دميتري‭ ‬بوليانسكي،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬استراتيجية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تتضح‭ ‬معالمها‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأردف‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنطق‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬جعل‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للاستمرار‭ ‬وجعل‭ ‬السكان‭ ‬يتركون‭ ‬مواطنهم‭ ‬أو‭ ‬قتلهم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬انتقلت‭ ‬لمرحلة‭ ‬أكثر‭ ‬عنفاً‭ ‬بعد‭ ‬الهدنة‭ ‬بغزة‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أبلغت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬المنعقد‭ ‬معارضتها‭ ‬وقفاً‭ ‬فورياً‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬المندوبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬روبرت‭ ‬وود‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬تدعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشدة‭ ‬السلام‭ ‬المستدام‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬العيش‭ ‬بأمن‭ ‬وسلام،‭ ‬لا‭ ‬ندعم‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سيؤدي‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬زرع‭ ‬بذار‭ ‬الحرب‭ ‬المقبلة،‭ ‬لأن‭ ‬لا‭ ‬رغبة‭ ‬لحماس‭ ‬برؤية‭ ‬سلام‭ ‬مستدام‭ ‬أو‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬ونقص‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ونزوح‭ ‬الآلاف،‭ ‬حذر‭ ‬جوتيريش،‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬‮«‬انهيار‭ ‬كامل‭ ‬وشيك‭ ‬للنظام‭ ‬العام‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مستمر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬شدد‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وكتب‭ ‬جوتيريش‭ ‬متطرقاً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬‮«‬لفت‭ ‬انتباه‮»‬‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬للخطر‮»‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬مع‭ ‬القصف‭ ‬المستمر‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ومع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ملاجئ‭ ‬أو‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للبقاء،‭ ‬أتوقع‭ ‬انهياراً‭ ‬كاملاً‭ ‬وشيكاً‭ ‬للنظام‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬اليأس،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬مستحيلاً‭ (‬تقديم‭) ‬مساعدة‭ ‬إنسانية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬محدودة‮»‬‭.‬

دعا‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬خلفت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17400‭ ‬شهيد‭ ‬خلال‭ ‬شهرين‭. ‬وقال‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للأونروا‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لإزهاق‭ ‬أرواح‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬إنكارًا‭ ‬للهجمات‭ ‬البغيضة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬شنتها‭ ‬حماس‭. ‬

اعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬تحرك‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬حيال‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬يجعله‭ ‬‮«‬شريكا‭ ‬في‭ ‬المجزرة‮»‬‭ ‬المرتكبة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬الى‭ ‬اليوم،‭ ‬عدم‭ ‬تحرك‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬واستخدام‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ (‬الدائمة‭ ‬العضوية‭) ‬لاسيما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يجعلها‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬المجزرة‭ ‬الجارية‮»‬‭.‬