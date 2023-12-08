ولي العهد رئيس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
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