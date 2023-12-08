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المسقطي: البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الفساد لحماية الاقتصاد والمال العام

12/8/2023 8:07:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬والتدابير‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬مستوى‭ ‬الشفافية‭ ‬والمسائلة‭ ‬والضمانات‭ ‬المقدمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬النزاهة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬مما‭ ‬أبرز‭ ‬تقدم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المؤسسية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتعزيز‭ ‬النزاهة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توطيد‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭ ‬والخبراء‭.‬

وأوضح‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬وتجعله‭ ‬ركيكًا‭ ‬وغير‭ ‬متزنًا،‭ ‬وغير‭ ‬قابل‭ ‬للتطور‭ ‬والنمو،‭ ‬ولذلك‭ ‬اهتمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وكذلك‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والتدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬وثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬بمخاطر‭ ‬وأضرار‭ ‬الفساد،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬بمراقبة‭ ‬وضبط‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد،‭ ‬وإنفاذ‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬باعتبارها‭ ‬التزامًا‭ ‬دوليًا‭ ‬يُشكل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬النزاهة‭ ‬لدى‭ ‬الدول،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬الحضارية‭.‬

وأكد‭ ‬المسقطي‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬والإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬الذي‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتدابير‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬شياع‭ ‬النزاهة‭ ‬وفقًا‭ ‬لضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬وإجراءات‭ ‬معتمدة‭ ‬دوليًا،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬والفاعل‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بهدف‭ ‬ضبط‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬وجرائم‭ ‬الإنترنت،‭ ‬والتحقيق‭ ‬بجدية‭ ‬فيما‭ ‬يردها‭ ‬من‭ ‬بلاغات‭ ‬وقضايا‭.‬

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