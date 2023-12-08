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النائب مريم الظاعن تشيد بإمكانية التغطية التأمينية للأطباء المتدربين

12/8/2023 8:07:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬بإعلان‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬للأطباء‭ ‬المتدربين‭ ‬الجدد‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬كاستكمال‭ ‬لنتائج‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬شمول‭ ‬المتدربين‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الذي‭ ‬تطمح‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬المتدربين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

وقالت‭ ‬الظاعن‭ ‬إن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬كان‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬المتدربين‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ممن‭ ‬تزيد‭ ‬عقودهم‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بسداد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬تشجيعاً‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬واكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬للعمل،‭ ‬وكذلك‭ ‬يسهم‭ ‬المقترح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬للنظام‭ ‬التقاعدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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