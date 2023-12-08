النائب مريم الظاعن تشيد بإمكانية التغطية التأمينية للأطباء المتدربين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشادت النائب الدكتورة مريم الظاعن بإعلان المستشفيات الحكومية إتاحة المجال للأطباء المتدربين الجدد للتسجيل في التأمين الاجتماعي، مشيرة الى ان تلك الخطوة تأتي كاستكمال لنتائج الاقتراح بقانون الذي تقدمت به في شهر أغسطس الماضي، والذي يتضمن شمول المتدربين من الباحثين عن العمل تحت مظلة التأمين الاجتماعي، الذي تطمح أن يشمل جميع المتدربين في المجالات كافة.
وقالت الظاعن إن الاقتراح بقانون كان يركز على التأمين على المتدربين على رأس العمل من الباحثين عن العمل ممن تزيد عقودهم التدريبية على 6 أشهر على أن يقوم صندوق العمل (تمكين) بسداد الاشتراكات المقررة على أصحاب العمل، حيث يعد هذا الاقتراح بقانون تشجيعاً للباحثين عن العمل للانضمام إلى برامج التدريب واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للعمل، وكذلك يسهم المقترح في تحقيق الاستدامة المالية للنظام التقاعدي في مملكة البحرين.
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