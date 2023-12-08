وزير التربية يشارك بقمة ((Cop28)) حول دور أنظمة التعليم في العمل المناخي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء التعليم المشاركين في فعاليات قمة تغير المناخ ««
Cop 28 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث ناقش الاجتماع تجارب دول العالم في تعزيز قدرة أنظمة التعليم على المشاركة في العمل المناخي من خلال دمج التعليم المناخي.
وألقى الوزير كلمة في الاجتماع استعرض فيها الجهود التعليمية التي بذلتها مملكة البحرين لإدماج الثقافة البيئية وترسيخ مفاهيم التشجير والعناية بالرقعة الخضراء في المناهج التعليمية، مؤكداً أن المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين، سواء على مستوى التعليم المبكر أو التعليم المدرسي أو التعليم العالي، قد قطعت شوطاً في تنفيذ البرامج والمبادرات البيئية التعليمية التي تستهدف زيادة الوعي لدى الطلبة وأفراد المجتمع بالقضايا البيئية.
وأكد الوزير أهمية تضافر الجهود لجعل المناهج والوسائل التعليمية الخاصة بها في جميع المراحل الدراسية مرتبطة بشكل مباشر بتحقيق الأهداف البيئية الدولية.
كلمات دالة
MENAFN08122023000055011008ID1107562726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.