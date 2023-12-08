وزير التربية يشارك بقمة ((Cop28)) حول دور أنظمة التعليم في العمل المناخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Cop

وألقى‭ ‬الوزير‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرض‭ ‬فيها‭ ‬الجهود‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لإدماج‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬وترسيخ‭ ‬مفاهيم‭ ‬التشجير‭ ‬والعناية‭ ‬بالرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر‭ ‬أو‭ ‬التعليم‭ ‬المدرسي‭ ‬أو‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬قد‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬البيئية‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بالقضايا‭ ‬البيئية‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬لجعل‭ ‬المناهج‭ ‬والوسائل‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬البيئية‭ ‬الدولية‭.‬

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