رئيس جامعة الخليج العربي يشيد بأداء كلياتها ويكرم الأكاديميين المميزين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد لقاءً مفتوحا مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمناقشة مسودة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للجامعة لأعوام 2023 ـ 2027 لتتوافق مع متطلبات الرؤى المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية لسياسات التعليم العالي والرعاية الصحية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولتركز على تعزيز بيئة الابتكار المؤسسي واستدامة التعليم النوعي والبحث العلمي في ظل التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
وفي اللقاء التشاوري المفتوح الذي ناقش خلاله أعضاء الهيئة الأكاديمية أهم محاور الاستراتيجية الجديدة، أشاد رئيس الجامعة بغزارة الإنتاج البحثي لأعضاء الهيئة الأكاديمية في كلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا.
وقال الدكتور آل فهيد: «نعيش اليوم في معطيات جديدة وعالم يمر بمتغيرات نوعية غير مسبوقة وتقنيات رقمية وبيانات ضخمة وذكاء اصطناعي، وبالتالي يجب أن تتطور أساليب التعلم والتعليم والتقويم، وأن تتلاءم وتتكيف مع كل متطلبات الواقع والمستقبل وأن تتسم كذلك بالديناميكية في التعاطي مع المعارف والخبرات بكل ثقة وإيجابية».
وأشار إلى أنه انطلاقاً من الثوابت التي أُسست عليها الجامعة لتحقيق رؤية قادة دول الخليج العربية في أن تكون جامعة خليجية تحتوي التخصصات الجديدة والمبتكرة التي تلبي احتياجات مجتمع الخليج العربي، فإن الجامعة تنطلق من رؤية دولية والتزام محلي، وتسعى دائماً إلى أن يكون نهج الإبداع والابتكار جزءاً من عملها وممارستها اليومية في جميع النواحي، بما يسهم في خدمة الأهداف الاستراتيجية لمجتمع الخليج العربي، لافتاً إلى أن مجتمع الخليج العربي يمر
بتطورات مهمة على مستوى توجهاته الاقتصادية، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز اقتصاد المعرفة الذي يعتبر الإبداع والابتكار ركيزتين رئيسيتين من ركائزه. داعياً في مستهل حديثه بالرحمة ولمغفرة للراحل الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي الرئيس السابق لجامعة الخليج العربي، مثمناً كل ما قدمه للجامعة من جهود خيرة وإنجازات موفقة في موازين أعماله.
وفي السياق ذاته، هنأ عمداء الكليات لحصول عدد من البرامج الأكاديمية على الاعتمادات، ونشر كتب وأبحاث في مجلات علمية ذات تصنيف عال، والمضي في توقيع اتفاقيات التعاون مع أهم المؤسسات، والحصول على براءة الاختراع وجوائز وتكريمات إقليمية ودولية، إلى جانب تثمينه للنجاحات التي تحققت في مركز الأبحاث الإكلينيكية ومركز المهارات والمحاكاة الطبية ومركز الطب التجديدي ومركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات والمعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال، معرباً عن ثقته بتقدم المشاريع والبرامج التقنية الطموحة التي سيطرحها مركز تقنيات المعلومات في الفترة القريبة المقبلة.
ومن جانبه، استعرض رئيس فريق التخطيط للاستراتيجية الجديدة، أستاذ سياسات الابتكار القائم بأعمال رئيس قسم إدارة التقنية والابتكار الأستاذ الدكتور عودة الجيوسي، مرتكزات الاستراتيجية الجديدة في محاور رئيسية ركزت على رؤية تعزيز بيئة الابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي، ودعم البحوث التطبيقية التي ترفد خطط مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية للجامعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مراحل إعداد الاستراتيجية تتم بشكل تشاركي، حيث تم تحديد مؤشرات الأداء في ضوء التحليل المؤسسي لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
وفي سياق متصل، هنا رئيس الجامعة الأكاديميين الذين تم ترقيتهم في الفترة الماضية وكرم في ختام اللقاء التشاوري عددا من الشخصيات الأكاديمية التي تميزت في عطائها البحثي والعلمي من الذين وردت أسماؤهم في قائمة أعلى 2 % من العلماء الأكثر استشهاداً بأبحاثهم وهم: الأستاذ الدكتور خالد جريش والأستاذة الدكتورة رندة ربحي حمادة والأستاذ الدكتور كنان سريدهاران، كما كرم الأساتذة الباحثين الأكثر نشراً لأبحاثهم في أفضل المجلات العلمية المحكمة ذات تصنيف Q 1 حسب قاعدة البيانات سكوباس وهما الأستاذة الدكتورة رندة ربحي حمادة بواقع 43 بحثا، والدكتور أحمد يوسف العباسي بواقع 13 بحثا.
وشمل التكريم أيضا أعضاء الهيئة الأكاديمية الذين التحقوا بالجامعة منذ أكثر من 25 عاماً يتقدمهم الدكتور خالد سعيد طبارة والأستاذ الدكتور خالد الخاجة وبروفيسور ريجينالد سيكويرا والدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل والأستاذ الدكتور خالد بن دينه والدكتور خلدون الرومي والدكتورة صباح صالح الجنيد والأستاذ الدكتور وليد خليل زباري والأستاذة الدكتورة رندة حمادة والدكتورة صفاء الطواش والدكتور طارق الشيباني والدكتور ناصر عبداللطيف.
وفي اللقاء كانت هناك مداخلات ومقترحات طرحت من أعضاء هيئة التدريس تهدف إلى تطوير برامج الجامعة وتخدم أهداف الاستراتيجية والتي من أهمها الاستثمار في التنمية وفي العقل البشري، وغرس ثقافة التخطيط الاستراتيجي في أسلوب عمل جميع المنتسبين إلى هذه الجامعة العريقة، للوصول إلى رؤية شاملة تتماشى مع رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتقدم قيمة مُضافة إلى رصيد جامعة متميزة في التعليم العالي.
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