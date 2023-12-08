رئيس جامعة الخليج العربي يشيد بأداء كلياتها ويكرم الأكاديميين المميزين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬المفتوح‭ ‬الذي‭ ‬ناقش‭ ‬خلاله‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬أهم‭ ‬محاور‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بغزارة‭ ‬الإنتاج‭ ‬البحثي‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬وكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭: ‬‮«‬نعيش‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬معطيات‭ ‬جديدة‭ ‬وعالم‭ ‬يمر‭ ‬بمتغيرات‭ ‬نوعية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬وتقنيات‭ ‬رقمية‭ ‬وبيانات‭ ‬ضخمة‭ ‬وذكاء‭ ‬اصطناعي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭ ‬أساليب‭ ‬التعلم‭ ‬والتعليم‭ ‬والتقويم،‭ ‬وأن‭ ‬تتلاءم‭ ‬وتتكيف‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬متطلبات‭ ‬الواقع‭ ‬والمستقبل‭ ‬وأن‭ ‬تتسم‭ ‬كذلك‭ ‬بالديناميكية‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬المعارف‭ ‬والخبرات‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬وإيجابية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬التي‭ ‬أُسست‭ ‬عليها‭ ‬الجامعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جامعة‭ ‬خليجية‭ ‬تحتوي‭ ‬التخصصات‭ ‬الجديدة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مجتمع‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬فإن‭ ‬الجامعة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬دولية‭ ‬والتزام‭ ‬محلي،‭ ‬وتسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نهج‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬وممارستها‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمجتمع‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجتمع‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يمر‮

‬‭ ‬بتطورات‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬توجهاته‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬اقتصاد‭ ‬المعرفة‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬ركيزتين‭ ‬رئيسيتين‭ ‬من‭ ‬ركائزه‭. ‬داعياً‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬حديثه‭ ‬بالرحمة‭ ‬ولمغفرة‭ ‬للراحل‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬العوهلي‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬مثمناً‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬للجامعة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬خيرة‭ ‬وإنجازات‭ ‬موفقة‭ ‬في‭ ‬موازين‭ ‬أعماله‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬هنأ‭ ‬عمداء‭ ‬الكليات‭ ‬لحصول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬الاعتمادات،‭ ‬ونشر‭ ‬كتب‭ ‬وأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجلات‭ ‬علمية‭ ‬ذات‭ ‬تصنيف‭ ‬عال،‭ ‬والمضي‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أهم‭ ‬المؤسسات،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬براءة‭ ‬الاختراع‭ ‬وجوائز‭ ‬وتكريمات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تثمينه‭ ‬للنجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬ومركز‭ ‬المهارات‭ ‬والمحاكاة‭ ‬الطبية‭ ‬ومركز‭ ‬الطب‭ ‬التجديدي‭ ‬ومركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬للطب‭ ‬الجزيئي‭ ‬وعلوم‭ ‬المورثات‭ ‬والمعهد‭ ‬العربي‭ ‬الفرنسي‭ ‬لإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بتقدم‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التقنية‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬سيطرحها‭ ‬مركز‭ ‬تقنيات‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القريبة‭ ‬المقبلة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬التخطيط‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬الجديدة،‭ ‬أستاذ‭ ‬سياسات‭ ‬الابتكار‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬إدارة‭ ‬التقنية‭ ‬والابتكار‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عودة‭ ‬الجيوسي،‭ ‬مرتكزات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الابتكار‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬ودعم‭ ‬البحوث‭ ‬التطبيقية‭ ‬التي‭ ‬ترفد‭ ‬خطط‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬للجامعة،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مراحل‭ ‬إعداد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تتم‭ ‬بشكل‭ ‬تشاركي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التحليل‭ ‬المؤسسي‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬هنا‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأكاديميين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬ترقيتهم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وكرم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬في‭ ‬عطائها‭ ‬البحثي‭ ‬والعلمي‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬وردت‭ ‬أسماؤهم‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أعلى‭ ‬2 % ‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الأكثر‭ ‬استشهاداً‭ ‬بأبحاثهم‭ ‬وهم‭: ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬جريش‭ ‬والأستاذة‭ ‬الدكتورة‭ ‬رندة‭ ‬ربحي‭ ‬حمادة‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬كنان‭ ‬سريدهاران،‭ ‬كما‭ ‬كرم‭ ‬الأساتذة‭ ‬الباحثين‭ ‬الأكثر‭ ‬نشراً‭ ‬لأبحاثهم‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬المجلات‭ ‬العلمية‭ ‬المحكمة‭ ‬ذات‭ ‬تصنيف‭ ‬ Q 1‭ ‬حسب‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬سكوباس‭ ‬وهما‭ ‬الأستاذة‭ ‬الدكتورة‭ ‬رندة‭ ‬ربحي‭ ‬حمادة‭ ‬بواقع‭ ‬43‭ ‬بحثا،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬العباسي‭ ‬بواقع‭ ‬13‭ ‬بحثا‭.‬

وشمل‭ ‬التكريم‭ ‬أيضا‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الذين‭ ‬التحقوا‭ ‬بالجامعة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬سعيد‭ ‬طبارة‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الخاجة‭ ‬وبروفيسور‭ ‬ريجينالد‭ ‬سيكويرا‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬إسماعيل‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬والدكتور‭ ‬خلدون‭ ‬الرومي‭ ‬والدكتورة‭ ‬صباح‭ ‬صالح‭ ‬الجنيد‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬خليل‭ ‬زباري‭ ‬والأستاذة‭ ‬الدكتورة‭ ‬رندة‭ ‬حمادة‭ ‬والدكتورة‭ ‬صفاء‭ ‬الطواش‭ ‬والدكتور‭ ‬طارق‭ ‬الشيباني‭ ‬والدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬عبداللطيف‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مداخلات‭ ‬ومقترحات‭ ‬طرحت‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الجامعة‭ ‬وتخدم‭ ‬أهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬وفي‭ ‬العقل‭ ‬البشري،‭ ‬وغرس‭ ‬ثقافة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬عمل‭ ‬جميع‭ ‬المنتسبين‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الجامعة‭ ‬العريقة،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وتقدم‭ ‬قيمة‭ ‬مُضافة‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬جامعة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

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