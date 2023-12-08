مسيرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار ((لا تصالح مع الاستيطان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ ‬ – ‭ ‬رضـا‭ ‬جميل‭ ‬





نظمت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬مسيرةً‭ ‬حاشدة‭ ‬في‭ ‬سلماباد‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تصالح‭ ‬مع‭ ‬الاستيطان‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬مختلف‭ ‬أطيـاف‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬صغارهم‭ ‬ونسائهم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رجالهم‭ ‬تكاتفوا‭ ‬جميعًا‭ ‬للهتاف‭ ‬لنصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والدعوة‭ ‬لإيقاف‭ ‬استباحة‭ ‬الدم‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وقالت‭ ‬إحدى‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬سلماباد‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أصغر‭ ‬صور‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المناضل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬الداعمة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مطالبه‭ ‬المتمحورة‭ ‬حول‭ ‬إيقاف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإراقة‭ ‬الدم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬البريء‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬لهم‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬قال‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬إن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬متمسك‭ ‬بالدعاء‭ ‬للأخوة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلّة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركته‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬المسيرات‭ ‬والوقفات‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬وحشية‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وانتهاكاته‭ ‬الشنيعة‭ ‬تجاه‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬العُزّل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬الداعمة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬دعمًا‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬ورفضه‭ ‬للاعتداءات‭ ‬الصهيونية‭ ‬الجارية‭.‬

وخلال‭ ‬المسيرة‭ ‬الحاشدة‭ ‬انطلق‭ ‬الناس‭ ‬رافعين‭ ‬أعلام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬مرددين‭ ‬الشعارات‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬وتنادي‭ ‬بحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المهضومة،‭ ‬ورفعوا‭ ‬صور‭ ‬الأطفال‭ ‬والرضع‭ ‬الذين‭ ‬راحوا‭ ‬نتيجة‭ ‬وحشية‭ ‬الكيان‭ ‬المتوحش‭ ‬المُحتلّ‭ ‬في‭ ‬غزّة،‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬المعابر‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬المُحتل‭ ‬الذي‭ ‬يُعاني‭ ‬من‭ ‬كوارث‭ ‬إنسانية‭ ‬جرّاء‭ ‬استهداف‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬على‭ ‬الدوام‭.‬

كما‭ ‬أنشد‭ ‬الشعراء‭ ‬القصائد‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬تفننت‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬صمود‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬المناضل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النصوص‭ ‬الأدبية‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬أيقونـات‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والشعارات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬للدعاء‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ولأهالي‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭.‬

وطالب‭ ‬المشاركون‭ ‬بمقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬الداعمة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وشجعوا‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬لأنها‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الدعم‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الدعاء‭ ‬والتبرع‭ ‬والتجمهّر‭ ‬المُصرّح‭ ‬والمقاطعة‭.‬

وتحدثت‭ ‬مشاركة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مسألة‭ ‬تربّت‭ ‬عليها‭ ‬الأجيال‭ ‬القديمة‭ ‬ومشاركة‭ ‬الأطفال‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬دروس‭ ‬تربوية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬وصمود‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وحشة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وقسوته‭ ‬تجاه‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬أن‭ ‬الواقع‭ ‬قـاس‭ ‬جدًا‭ ‬على‭ ‬العقل‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬ويستوعب‭ ‬كل‭ ‬مجريات‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬ممتدة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مشاهد‭ ‬الرعب‭ ‬والقسوة‭ ‬الحاصلة‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬دعمه‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حتى‭ ‬التحرير‭.‬

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