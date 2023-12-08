بدء أعمال تطوير عدد من الطرق بمجمع 740 في عالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الطريق‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬وتطوير‭ ‬الطرق‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬التسوية‭ ‬الترابية‭ ‬ووضع‭ ‬طبقات‭ ‬الدفان‭ ‬والرصف‭ ‬بالأسفلت،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وحماية‭ ‬وتحويل‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬ممرات‭ ‬للمشاة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تركيب‭ ‬أعمدة‭ ‬إنارة‭ ‬جديدة،‭ ‬وتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تركيب‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬وصباغة‭ ‬الخطوط‭ ‬الأرضية‭.‬

كلمات دالة