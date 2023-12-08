بدء أعمال تطوير عدد من الطرق بمجمع 740 في عالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال بأنه بدأت أعمال مشروع تطوير عدد من الطرق بمجمع 740 في منطقة عالي (المحافظة الشمالية)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين وتقليل تجمع مياه الأمطار في المنطقة.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن برنامج الحكومة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تطوير شبكة الطرق في مختلف محافظات المملكة لضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق.
وأوضح أن المشروع يشتمل على إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية مع التسوية الترابية ووضع طبقات الدفان والرصف بالأسفلت، كما يتضمن المشروع إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وحماية وتحويل الخدمات الأرضية، وإنشاء ممرات للمشاة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة جديدة، وتوفير متطلبات السلامة المرورية من خلال تركيب العلامات المرورية وصباغة الخطوط الأرضية.
كلمات دالة
MENAFN08122023000055011008ID1107562723
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.