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بدء أعمال تطوير عدد من الطرق بمجمع 740 في عالي

12/8/2023 8:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬المهندس‭ ‬سيد‭ ‬بدر‭ ‬علوي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬وصيانة‭ ‬الطرق‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بأنه‭ ‬بدأت‭ ‬أعمال‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬بمجمع‭ ‬740‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عالي‭ (‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬الداخلية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬تنقل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتقليل‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الطريق‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬وتطوير‭ ‬الطرق‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬التسوية‭ ‬الترابية‭ ‬ووضع‭ ‬طبقات‭ ‬الدفان‭ ‬والرصف‭ ‬بالأسفلت،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وحماية‭ ‬وتحويل‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬ممرات‭ ‬للمشاة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تركيب‭ ‬أعمدة‭ ‬إنارة‭ ‬جديدة،‭ ‬وتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تركيب‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬وصباغة‭ ‬الخطوط‭ ‬الأرضية‭.‬

كلمات دالة

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