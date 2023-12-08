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فخرو يستقبل رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني

12/8/2023 8:07:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬تشانغ‭ ‬ييتشنغ‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مقاطعة‭ ‬جيانغسو‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الاستشاري‭ ‬السياسي‭ ‬للشعب‭ ‬الصيني،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬حاليًا‭ ‬للمملكة،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالمجلس،‭ ‬ولينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬نقل‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬تحيات‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬وترحيبه‭ ‬بالوفد‭ ‬الزائر،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالتطور‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الصين،‭ ‬إذ‭ ‬تعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬فرصة‭ ‬للاطلاع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الناجحة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬ومصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬تمارسه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي،‭ ‬والتطلعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬الواعدة‭ ‬تجاه‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬المملكة‭ ‬ونهضتها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق‭ ‬في‭ ‬التنوع‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬والأديان‭ ‬على‭ ‬اختلافها‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مقاطعة‭ ‬جيانغسو‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الاستشاري‭ ‬السياسي‭ ‬للشعب‭ ‬الصيني‭ ‬عن‭ ‬ترحيبها‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬والمجالات‭ ‬الواسعة‭ ‬للتعاون‭ ‬المستقبلي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتجارة‭ ‬والبيئة‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬فيما‭ ‬أشادت‭ ‬باستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لاجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬146‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬شكّل‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للقاء‭ ‬البرلمانيين‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إسهامه‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سلام‭ ‬وانفتاح،‭ ‬ومسيرة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬متقدمة‭. ‬

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