فخرو يستقبل رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى تشانغ ييتشنغ رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والوفد المرافق، الذي يقوم بزيارة حاليًا للمملكة، لبحث سبل تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، وذلك بحضور خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، ولينا حبيب قاسم عضو لجنة الخدمات.
وخلال اللقاء، نقل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى تحيات علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وترحيبه بالوفد الزائر، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الصين الشعبية، منوهًا بالتطور التجاري والصناعي الذي تشهده الصين، إذ تعدّ هذه الزيارات فرصة للاطلاع عن كثب على هذه التجربة الناجحة، إلى جانب تبادل التجارب بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين الصديقين، في ظل الدور الذي باتت تمارسه الدبلوماسية البرلمانية في هذا الجانب.
وتم خلال اللقاء استعراض التقدم الذي تحققه مملكة البحرين في مجال العمل التشريعي، والتطلعات المستقبلية الواعدة تجاه تحقيق تقدم المملكة ونهضتها في المجالات كافة، بمشاركة أفراد المجتمع من رجال ونساء في مختلف المواقع، إلى جانب ما يميز مملكة البحرين من تاريخ عريق في التنوع والتعايش بين الثقافات والأديان على اختلافها.
من جهتها، أعربت رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عن ترحيبها بهذه الزيارة التي تأتي في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، لافتة إلى الفرص والمجالات الواسعة للتعاون المستقبلي بين البلدين في الاقتصاد والتجارة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا، فيما أشادت باستضافة المملكة لاجتماع الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي في وقت سابق هذا العام، والذي شكّل فرصة مهمة للقاء البرلمانيين وتبادل وجهات النظر، إضافة إلى إسهامه في نقل الصورة الحضارية لمملكة البحرين، وما تنعم به من سلام وانفتاح، ومسيرة ديمقراطية متقدمة.
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