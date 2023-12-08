مذكرة تفاهم بين البحرين والأردن في حماية البيئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬البيئية‭ ‬والتي‭ ‬وقعها‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الأردني‭ ‬الدكتور‭ ‬معاوية‭ ‬خالد‭ ‬الردايدة‭ ‬وزير‭ ‬البيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬ COP 28‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬والوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البيئي‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬بمنهجية‭ ‬علمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مصادر‭ ‬استسقاء‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬كرصد‭ ‬جودة‭ ‬الهواء،‭ ‬والانبعاثات‭ ‬ورصد‭ ‬خطط‭ ‬التكيف‭ ‬الوطنية،‭ ‬وبرامج‭ ‬صندوق‭ ‬المناخ‭ ‬الأخضر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬حماية‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي،‭ ‬ودراسة‭ ‬تقويم‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي،‭ ‬والإدارة‭ ‬السليمة‭ ‬للمخلفات‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬العلمية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوظيفية‭. ‬وموضحاً‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬جاءت‭ ‬تجسيداً‭ ‬لحرص‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬البيئية‭. ‬وإيماناً‭ ‬منهما‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والمتعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحلول‭ ‬المناخية‭.‬

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‬من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬الأردني‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬بلاده‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬يعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭.‬

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‬وقد‭ ‬اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬منسقين‭ ‬كنقطة‭ ‬اتصال‭ ‬شاملة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬للإشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬التنفيذية‭ ‬وتحديد‭ ‬المهام‭ ‬المنوطة‭ ‬بكل‭ ‬طرف‭ ‬وتقييم‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬ولمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬التلقائي‭.‬

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