مركز عبدالرحمن كانو الثقافي ينظم ورشة الصحة والسلامة المهنية في العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي بالتعاون مع مركز السلامة للتدريب والاستشارات ورشة عمل بعنوان: «الصحة والسلامة المهنية في العمل» قدمها كل من المدرب سيد حسين آل شرف والمدرب محمد محمود. وقد استهل محمود الورشة بالحديث عن قائمة بقوانين الصحة والسلامة المهنية المتبعة في مملكة البحرين وعن تعريف ومفهوم الصحة والسلامة، حيث عرفهما بغياب المرض وغياب المخاطر مع ضمان توفير البيئة الآمنة للعمل التي تساعد على الوقاية من الخطر.
وقد وضح محمود للحضور المشاركين أهم الأساسيات التي من واجبات صاحب العمل توفيرها للحفاظ على سلامة الموظفين وأهمها، توفير المعلومات والتعليمات، توفير التدريب والإشراف. حيث يجب على صاحب العمل تدريب الموظف واعطائه التعليمات الضرورية مع المراقبة الدائمة للتأكد من عمل الموظف تحت ظل مظلة السلامة والصحة المهنية.
وتبعه آل شرف بتوضيح أهم الأمور التي تمكن من تفادي إصابات العمل، مثل روتين غسل اليد، وتوفير الأجهزة الواقية للأعمال التي تتطلب ذلك كالورشات والمصانع. كما عرض عددا من الصور التوضيحية التي تبين أكثر الحوادث التي تعرض العامل للأخطار وهي الانزلاق، التعثر، والسقوط.
وفي ختام حديثه شدد محمود على أن البيئة في مواقع العمل يجب أن تكون بيئة آمنة مما يعكس السمعة الطيبة لمكان العمل ويروج لها، ويعزز الصحة النفسية للموظفين في المؤسسة، حيث أن مخالفات البيئة الآمنة قد يعرض المؤسسات للتكاليف الإضافية من دفع مبالغ تعويضية للمتضررين ودفع مخالفات للجهات المختصة بالرقابة وقد يؤدي في نهاية الأمر لإغلاق المؤسسة. وفي الختام تم فتح المجال لمشاركات الحضور، وتكريم المشاركين في الورشة من قبل إدارة مركز عبدالرحمن كانو الثقافي.
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