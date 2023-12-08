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مركز عبدالرحمن كانو الثقافي ينظم ورشة الصحة والسلامة المهنية في العمل

12/8/2023 8:07:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬نظم‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬السلامة‭ ‬للتدريب‭ ‬والاستشارات‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬قدمها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ ‬آل‭ ‬شرف‭ ‬والمدرب‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭. ‬وقد‭ ‬استهل‭ ‬محمود‭ ‬الورشة‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬بقوانين‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعن‭ ‬تعريف‭ ‬ومفهوم‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة،‭ ‬حيث‭ ‬عرفهما‭ ‬بغياب‭ ‬المرض‭ ‬وغياب‭ ‬المخاطر‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬للعمل‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الخطر‭.‬

وقد‭ ‬وضح‭ ‬محمود‭ ‬للحضور‭ ‬المشاركين‭ ‬أهم‭ ‬الأساسيات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬واجبات‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬توفيرها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الموظفين‭ ‬وأهمها،‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬والتعليمات،‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬والإشراف‭. ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬تدريب‭ ‬الموظف‭ ‬واعطائه‭ ‬التعليمات‭ ‬الضرورية‭ ‬مع‭ ‬المراقبة‭ ‬الدائمة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬الموظف‭ ‬تحت‭ ‬ظل‭ ‬مظلة‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭. ‬

وتبعه‭ ‬آل‭ ‬شرف‭ ‬بتوضيح‭ ‬أهم‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تفادي‭ ‬إصابات‭ ‬العمل،‭ ‬مثل‭ ‬روتين‭ ‬غسل‭ ‬اليد،‭ ‬وتوفير‭ ‬الأجهزة‭ ‬الواقية‭ ‬للأعمال‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬كالورشات‭ ‬والمصانع‭. ‬كما‭ ‬عرض‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التوضيحية‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬أكثر‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬العامل‭ ‬للأخطار‭ ‬وهي‭ ‬الانزلاق،‭ ‬التعثر،‭ ‬والسقوط‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه‭ ‬شدد‭ ‬محمود‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬لمكان‭ ‬العمل‭ ‬ويروج‭ ‬لها،‭ ‬ويعزز‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬مخالفات‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬قد‭ ‬يعرض‭ ‬المؤسسات‭ ‬للتكاليف‭ ‬الإضافية‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬مبالغ‭ ‬تعويضية‭ ‬للمتضررين‭ ‬ودفع‭ ‬مخالفات‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالرقابة‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬لإغلاق‭ ‬المؤسسة‭. ‬وفي‭ ‬الختام‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬لمشاركات‭ ‬الحضور،‭ ‬وتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭. ‬

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