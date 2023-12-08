محافظة المحرق تدعو الأهالي والمقيمين إلى احتفالها بالأعياد الوطنية المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقيم محافظة المحرق اليوم (السبت) احتفالا شعبيا كبيرا بمنطقة ديار المحرق وتحديدا بالسوق التايلاندي تحت رعاية مستشار جلالة الملك المعظم للشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي المناعي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ويتضمن الاحتفال مشاركة الفرق الشعبية وطلبة المدارس، وسوقا للأسر المنتجة والحرفيين بالإضافة الى فرقة الخيالة.
ويتضمن الحفل العديد من المفاجآت للجمهور والتي تم الإعداد لها وفق الفعاليات المصاحبة لهذا الاحتفال.
وأكد العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق أن الاحتفال يأتي تأكيدا من أهالي محافظة المحرق بكافة مدنها وقراها على ولائهم للقيادة الحكيمة والوطن، مشيرا الى أن المحرق تقيم الاحتفالات الشعبية والمهرجات في كافة مدنها وقراها خلال شهر ديسمبر الجاري والذي يعتبر حافلا بالأعراس الوطنية المجيدة.
وأشاد نائب المحافظ بتعاون الجميع من وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وقطاع خاص في سبيل نقل مشاعر الحب والولاء من قبل المواطنين للقيادة الحكيمة واحتفالاتهم بأعياد الوطن، حيث تحرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة لأفراد العائلة كافة.
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