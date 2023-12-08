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محافظة المحرق تدعو الأهالي والمقيمين إلى احتفالها بالأعياد الوطنية المجيدة

12/8/2023 8:07:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقيم‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬احتفالا‭ ‬شعبيا‭ ‬كبيرا‭ ‬بمنطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وتحديدا‭ ‬بالسوق‭ ‬التايلاندي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬ويتضمن‭ ‬الاحتفال‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرق‭ ‬الشعبية‭ ‬وطلبة‭ ‬المدارس،‭ ‬وسوقا‭ ‬للأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والحرفيين‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬فرقة‭ ‬الخيالة‭.‬‮

ويتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭ ‬للجمهور‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬الإعداد‭ ‬لها‭ ‬وفق‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لهذا‭ ‬الاحتفال‭.‬‮

وأكد‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بكافة‭ ‬مدنها‭ ‬وقراها‭ ‬على‭ ‬ولائهم‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والوطن،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬تقيم‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الشعبية‭ ‬والمهرجات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مدنها‭ ‬وقراها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬حافلا‭ ‬بالأعراس‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭.‬‮

وأشاد‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬بتعاون‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وهيئات‭ ‬حكومية‭ ‬وقطاع‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نقل‭ ‬مشاعر‭ ‬الحب‭ ‬والولاء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المواطنين‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬واحتفالاتهم‭ ‬بأعياد‭ ‬الوطن،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لأفراد‭ ‬العائلة‭ ‬كافة‭.‬‮

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