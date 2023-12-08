احتضن الملتقى العربي الألمانيرئيس ((الأعلى للصحة)) يفتتح مؤتمر ومعرض ((المنامة هيلث 2023))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض المنامة الدولي للصحة «المنامة هيلث»، بحضور ومشاركة وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعدد من كبار المسؤولين في القطاعات الصحية، ويضم المؤتمر كبرى المؤسسات الطبية الدولية في مملكة البحرين والشرق الأوسط، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من أهم الشركات العالمية والمحلية في القطاع الطبي.
واحتضن المؤتمر هذا العام الملتقى العربي الألماني، بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد حسن جواد وزيرة الصحة، وعدد من وزراء الصحة العرب، ووزارة الصحة الألمانية، وجامعة الدول العربية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وغرف التجارة العربية الألمانية، حيث سلط الضوء على تطبيقات الضمان الصحي والتقدم التكنولوجي واستخداماته في القطاع الصحي والاستثمار وتمويل القطاع الصحي.
وأكّد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، إنّ المؤتمر والمعرض يجمع كوكبة متميزة من الشركات العالمية العاملة في مجال الرعاية الصحية وصناعة المستلزمات، ويعد منصة حقيقية للراغبين في التعرف على أحدث ما وصل إليه التطور التكنولوجي في هذا المجال؛ والذي يشمل الذكاء الاصطناعي وجراحات الروبوت والجينوم واستخداماته العلمية وأمراض القلب والتجميل.
من جانبها، قالت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة إن تنظيم مؤتمر ومعرض المنامة الدولي الصحي «المنامة هيلث»؛ والذي يستضيف الملتقى العربي الألماني يُسهم بشكل كبير في تعزيز آليات التعاون على مختلف مستويات القطاعات الصحية ويعمل على تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمجتمع، لافتةً إلى أن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث والتقنيات المبتكرة في المجال الصحي، ويسهم في تبادل التجارب والخبرات والابتكارات الصحية، بما يصب نحو توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة للجميع.
بدوره أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن صناعة الرعاية الصحية واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم، وأن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، مشيراً إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعدّ أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز التنمية والنمو الشاملين في قطاع الرعاية الصحية، كما أن التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة وأصحاب المصلحة أصبح أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الرعاية الصحية.
وبيّن ناس أن غرف التجارة والصناعة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز فرص الاستثمار، وتسهيل التجارة، والدفع بالتنمية، وما يؤكد ذلك هو الدور الفعال الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية وألمانيا في كافة القطاعات، مؤكّداً أهمية المنتدى الصحي العربي الألماني لمساهمته في خلق فرص مهمة لمواصلة التعاون واستكشاف طرق جديدة للعمل معًا لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية.
من جهتها، أشادت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بهذا التجمع من ممثلي وزارات الصحة العرب بالمؤتمر والمعرض الدولي، وكذلك مشاركة العديد من الشركات والمصانع العاملة في مجالات التصنيع الطبي، لافتةً إلى أن القطاع الصحي في مملكة البحرين يحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الالتزام باتخاذ خطوات فعلية لتحسين صحة الجميع.
وأشارت الجلاهمة إلى أن قانون الضمان الصحي؛ يُعدّ نقطة تحول تاريخية في تطور الخدمات الصحية بمملكة البحرين، حيث يهدف إلى توفير نظام صحي شامل وعالي الجودة ومستدام ويتسم بالمرونة وجاذب للاستثمار مع ضمان توفير خدمات رعاية صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق الجميع، لافتةً إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وضمان عدالة وسهولة الوصول إليها، وإعطاء المجتمع حرية اختيار مقدم الخدمة، وبالتالي خلق المنافسة بين مقدمي الخدمة، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويسهم التجمع الكبير الذي يوفره مؤتمر ومعرض «المنامة هيلث» على فتح قنوات تجارية كبيرة بين العارضين والزائرين، مما يجعل الفرصة سانحة أمام العارضين لتسويق منتجاتهم، وإبرام تعاقدات وصفقات بين الطرفين على مدار أيام المعرض خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر 2023، فضلاً عن إتاحة مادة علمية وعملية عن طريق تنظيم ورشة عمل ومحاضرة تثقيفية.
وبلغ عدد الشركات المشاركة في «المنامة هيلث 2023» أكثر من 100 شركة محلية وعالمية، فيما يبلغ عدد المسجلين في المؤتمر حتى الآن أكثر من 350، ويتوقع أن يُسجل المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 5 آلاف زائر للمعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.
كلمات دالة
MENAFN08122023000055011008ID1107562715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.