احتضن الملتقى العربي الألمانيرئيس ((الأعلى للصحة)) يفتتح مؤتمر ومعرض ((المنامة هيلث 2023))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬واحتضن‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الملتقى‭ ‬العربي‭ ‬الألماني،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الصحة‭ ‬العرب،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الألمانية،‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وغرف‭ ‬التجارة‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية،‭ ‬حيث‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬واستخداماته‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتمويل‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

وأكّد‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬إنّ‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬يجمع‭ ‬كوكبة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وصناعة‭ ‬المستلزمات،‭ ‬ويعد‭ ‬منصة‭ ‬حقيقية‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال؛‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وجراحات‭ ‬الروبوت‭ ‬والجينوم‭ ‬واستخداماته‭ ‬العلمية‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والتجميل‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬المنامة‭ ‬الدولي‭ ‬الصحي‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬هيلث»؛‭ ‬والذي‭ ‬يستضيف‭ ‬الملتقى‭ ‬العربي‭ ‬الألماني‭ ‬يُسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مستويات‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمجتمع،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يناقش‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتقنيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬والابتكارات‭ ‬الصحية،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬نحو‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬للجميع‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬إن‭ ‬صناعة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬الصناعات‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬تعدّ‭ ‬أمرًا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬والنمو‭ ‬الشاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬والشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬أصبح‭ ‬أمرًا‭ ‬ضروريًا‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

وبيّن‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وتسهيل‭ ‬التجارة،‭ ‬والدفع‭ ‬بالتنمية،‭ ‬وما‭ ‬يؤكد‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الدور‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وألمانيا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أهمية‭ ‬المنتدى‭ ‬الصحي‭ ‬العربي‭ ‬الألماني‭ ‬لمساهمته‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬مهمة‭ ‬لمواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬واستكشاف‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل‭ ‬معًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بهذا‭ ‬التجمع‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬وزارات‭ ‬الصحة‭ ‬العرب‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬الدولي،‭ ‬وكذلك‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمصانع‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التصنيع‭ ‬الطبي،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬فعلية‭ ‬لتحسين‭ ‬صحة‭ ‬الجميع‭.‬

وأشارت‭ ‬الجلاهمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي؛‭ ‬يُعدّ‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬نظام‭ ‬صحي‭ ‬شامل‭ ‬وعالي‭ ‬الجودة‭ ‬ومستدام‭ ‬ويتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬وجاذب‭ ‬للاستثمار‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬عادلة‭ ‬وتنافسية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬يحمي‭ ‬حقوق‭ ‬الجميع،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬طموحة‭ ‬لتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وضمان‭ ‬عدالة‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬وإعطاء‭ ‬المجتمع‭ ‬حرية‭ ‬اختيار‭ ‬مقدم‭ ‬الخدمة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬خلق‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

ويسهم‭ ‬التجمع‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوفره‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬هيلث‮»‬‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬تجارية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬العارضين‭ ‬والزائرين،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬العارضين‭ ‬لتسويق‭ ‬منتجاتهم،‭ ‬وإبرام‭ ‬تعاقدات‭ ‬وصفقات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أيام‭ ‬المعرض‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬وحتى‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إتاحة‭ ‬مادة‭ ‬علمية‭ ‬وعملية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تنظيم‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬ومحاضرة‭ ‬تثقيفية‭.‬‮

‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬هيلث‭ ‬2023‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬محلية‭ ‬وعالمية،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يُسجل‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬زائر‭ ‬للمعرض‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

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