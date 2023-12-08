((بي نت)) تفوز بجائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الألياف البصرية ((الفايبر)) في العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصدت «بي نت»، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين، جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الألياف البصرية «الفايبر» على المستوى العالمي، وهي جائزة تميز تسلمها الدكتور محمد طيب
محمود
القائم بأعمال
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، وذلك نيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفوز جاء بعد عام فقط من نيلها ذات الجائزة على المستوى الإقليمي.
وجاء فوز «بي نت» بهذه الجائزة كشاهد على حرصها والتزامها الدائم بتطوير خدمات الألياف البصرية التي تقدمها، واستثمارها في البنية التحتية الأساسية لشبكتها. ويُبرز هذا الإنجاز مدى تقدم تطبيقاتها التقنية المعتمدة، وذلك من حيث مستوى الموثوقية العالي الذي تتميز به، ومواكبتها لأحدث معايير الأتمتة العالمية السائدة في المجال. كما تأتي هذه الجائزة تتويجًا لجهود «بي نت» في تصميم وإنشاء وإدارة البنية التحتية للألياف البصرية في المملكة، ونتاجًا لرؤيتها الاستباقية بأن المستقبل مبني على البنية التحتية التكنولوجية المدعومة بشبكة الألياف البصرية «الفايبر».
وبهذه المناسبة، علق أحمد جابر الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة بي نت قائلا: «إنه لمن دواعي فخرنا أن نحصد للعام الثاني على التوالي جائزة تميز تحتفي بنا كأفضل بنية تحتية لشبكة الألياف البصرية «الفايبر»، وما يجعلنا أكثر اعتزازًا تجاوزنا مرحلة التميز على المستوى الإقليمي، ليتم تكريمنا هذه المرة بذات الجائزة على المستوى العالمي. وما كان هذا الفوز ليكون إلا بفضل الجهود الكبيرة التي يكرسها منتسبو «بي نت» من أجل تحقيق الأهداف المؤسسية والتطلعات الوطنية المناطة بقطاع الاتصالات».
وأضاف قائلًا: «من هذا المنطلق، نثمن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للقطاع، والذي نتج عنه إنشاء شركة بي نت كإحدى ثماره. كما نغتنم الفرصة للتقدم بجزيل الامتنان والعرفان لرئيس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وإننا نقدر بشدة تفاني كفاءاتنا الوطنية التي كانت المحرك الرئيسي والدافع المحوري لنا لتحقيق هذه الجائزة».
وتعتزم «بي نت» مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات الكبرى على كل المستويات، وذلك بالاستثمار في تطوير وإدارة بنيتها التحتية، وامتثالها بكل الممارسات والمعايير السائدة في القطاع، إلى جانب مواكبة مختلف التطورات الرقمية السريعة التي تشهدها صناعة الاتصالات عالميًا.
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