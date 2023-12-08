((بي نت)) تفوز بجائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الألياف البصرية ((الفايبر)) في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬كشاهد‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬والتزامها‭ ‬الدائم‭ ‬بتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬واستثمارها‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الأساسية‭ ‬لشبكتها‭. ‬ويُبرز‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬مدى‭ ‬تقدم‭ ‬تطبيقاتها‭ ‬التقنية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مستوى‭ ‬الموثوقية‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به،‭ ‬ومواكبتها‭ ‬لأحدث‭ ‬معايير‭ ‬الأتمتة‭ ‬العالمية‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭. ‬كما‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تتويجًا‭ ‬لجهود‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وإنشاء‭ ‬وإدارة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للألياف‭ ‬البصرية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ونتاجًا‭ ‬لرؤيتها‭ ‬الاستباقية‭ ‬بأن‭ ‬المستقبل‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المدعومة‭ ‬بشبكة‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬‮«‬الفايبر‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬أحمد‭ ‬جابر‭ ‬الدوسري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬فخرنا‭ ‬أن‭ ‬نحصد‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬جائزة‭ ‬تميز‭ ‬تحتفي‭ ‬بنا‭ ‬كأفضل‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬لشبكة‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬‮«‬الفايبر‮»‬،‭ ‬وما‭ ‬يجعلنا‭ ‬أكثر‭ ‬اعتزازًا‭ ‬تجاوزنا‭ ‬مرحلة‭ ‬التميز‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ليتم‭ ‬تكريمنا‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بذات‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬وما‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬ليكون‭ ‬إلا‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يكرسها‭ ‬منتسبو‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المؤسسية‭ ‬والتطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬المناطة‭ ‬بقطاع‭ ‬الاتصالات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬نثمن‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ودعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬للقطاع،‭ ‬والذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬كإحدى‭ ‬ثماره‭. ‬كما‭ ‬نغتنم‭ ‬الفرصة‭ ‬للتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الامتنان‭ ‬والعرفان‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وإننا‭ ‬نقدر‭ ‬بشدة‭ ‬تفاني‭ ‬كفاءاتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬والدافع‭ ‬المحوري‭ ‬لنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‮»‬‭.‬

وتعتزم‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وإدارة‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية،‭ ‬وامتثالها‭ ‬بكل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواكبة‭ ‬مختلف‭ ‬التطورات‭ ‬الرقمية‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬عالميًا‭. ‬

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