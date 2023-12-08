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ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز مسارات التعاون مع المجر

12/8/2023 8:07:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير
العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬المجر‭ ‬الصديقة،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الإمبراطوري‭ ‬الأمير‭ ‬جورج‭ ‬فون‭ ‬هابسبورج‭ ‬لوثرينجن،‭ ‬أرشيدوق‭ ‬النمسا،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬المجر‭ ‬الصديقة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬عززتها‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أكثر‭ ‬تميزًا‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الإمبراطوري‭ ‬الأمير‭ ‬جورج‭ ‬فون‭ ‬هابسبورج‭ ‬لوثرينجن،‭ ‬أرشيدوق‭ ‬النمسا،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬وحرصٍ‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬المجر،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

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