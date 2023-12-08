ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز مسارات التعاون مع المجر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على تطوير
العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية المجر الصديقة، لافتاً سموه إلى مواصلة الدفع بمسارات التعاون نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا تحقيقًا للأهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، صاحب السمو الإمبراطوري الأمير جورج فون هابسبورج لوثرينجن، أرشيدوق النمسا، حيث أشار سموه إلى التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية المجر الصديقة، والحرص على المضي قدماً في البناء على ما يجمع البلدين من علاقات عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بما يسهم في فتح آفاقٍ أكثر تميزًا للعمل المشترك على الأصعدة كافة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب صاحب السمو الإمبراطوري الأمير جورج فون هابسبورج لوثرينجن، أرشيدوق النمسا، عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمامٍ وحرصٍ على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية المجر، والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
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