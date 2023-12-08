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الملك يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

12/8/2023 8:07:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أمس‭ ‬بين‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه
صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وسبل‭ ‬دعمها‭ ‬وتطويرها‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬بحث‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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