الملك يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

الملك يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية
التاريخ
12/8/2023 8:07:05 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي أمس بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. كما تم خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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