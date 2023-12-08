معارك دامية في قطاع غزة وأمريكا تسقط مشروع وقف النار في مجلس الأمن



أسقطت الولايات المتحدة من خلال الفيتو، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحماس وسط دعوات أممية لإنهاء "إزهاق أرواح الفلسطينيين".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الهجوم الذي شنّته حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، لا يبرر "العقاب الجماعي" الذي يتعرض له الفلسطينيون، في ظل أزمة إنسانية متصاعدة.

وعقد مجلس الأمن الجمعة جلسة طارئة بدفع من غوتيريش، حيث تمّ التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف "إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وانسانية.

في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، المشروع واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.

واعتبر نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود أن المشروع "منفصل عن الواقع" و"لن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 قتيلا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال.

ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح 1,9 مليون شخص أي 85% من سكانه وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه. وتقول الأمم المتحدة إن هؤلاء يواجهون نقصا حادا في الغذاء والوقود والمياه والدواء، فضلا عن التهديد المتزايد للأمراض.

- "عقاب جماعي" -

وسبق التصويت تحذير منظمات غير حكومية دولية ومن بينها "أنقذوا الأطفال" من أن "أولئك الذين نجوا من القصف أصبحوا معرضين الآن لخطر الموت الوشيك بسبب الجوع والمرض".

كما دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

وقال "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، مضيفا "إن الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكارا للهجمات البغيضة التي وقعت في السابع من أكتوبر في إسرائيل".

وأتى موقف لازاريني قبل ساعات من بدء جلسة مجلس الأمن.

وفي بدايتها، قال غوتيريش إن "وحشية" حماس لا يمكنها تبرير "العقاب الجماعي" للفلسطينيين.

وأضاف "أدين بلا تحفظ هجمات حماس في 7 من أكتوبر"، معتبرا أنه "لا يوجد أي مبرر لقتل نحو 1200 شخص عمدا، بينهم 33 طفلاً، وإصابة آلاف آخرين، واحتجاز مئات الرهائن"، مضيفا "في الوقت عينه، فإن الوحشية التي مارستها حماس لا يمكنها تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وكان غوتيريش وجّه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لها منذ عقود.

وكانت واشنطن أكدت حتى قبل التصويت، معارضتها لوقف إطلاق النار.

وقال وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار" لأن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة.

وسبق لمجلس الأمن أن رفض في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب اربعة مشاريع قرارات في ظل انقسام الدول الكبرى.

وتتالت الدعوات الجمعة لحضّ المجلس على تبنّي قرار لوقف النار.

فقد دعا وفد يضم وزراء خارجية دول عربية وتركيا يزور الولايات المتحدة الجمعة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة.



وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم هؤلاء "نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري".

من جهتها، اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن عدم تحرك مجلس الأمن يجعله "شريكا في المجزرة" في غزة.

وخرج المجلس عن صمته أخيرا في منتصف نوفمبر باعتماده قرارا دعا إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة، وليس إلى "وقف إطلاق نار".

- محاولة فاشلة لإنقاذ رهائن -

وبعدما ركز الجيش هجومه البري في مرحلة أولى في شمال غزة، وسع عملياته هذا الأسبوع إلى الجنوب حيث يحتشد زهاء مليوني شخص باتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها تدريجياً.

وتواصلت المواجهات الجمعة في مدينة غزة وخانيونس ودير البلح والنصيرات، بما يشمل العمليات البرية والقصف الجوي والبحري من الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن القتال احتدم بشكل خاص في قطاع خانيونس، واصفا إياه بمعقل مهم لحماس .



ومنذ اندلاع الحرب، لم تتوقف المعارك سوى لفترة سبعة أيام تخللها تبادل رهائن ومعتقلين، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الانسانية الى القطاع.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة إصابة جنديين "بجروح خطيرة" خلال عملية فاشلة هدفت إلى تحرير رهائن ليلا في قطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل محتجز خلال العملية.

وقال الجيش في بيان له إن جنديين "أصيبا بجروح خطيرة خلال عملية لإنقاذ رهائن تحتجزهم حماس". مؤكدا أنه "لم يتم إنقاذ أي رهائن خلال هذا النشاط".

من جهتها، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق إن مقاتليها "أفشلوا محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة فجر اليوم".

وحثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تحدث مع نتانياهو عن "ضرورة حماية المدنيين في غزة وشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وكررت الولايات المتحدة موقفها إزاء تزايد عدد القتلى المدنيين.

وشدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على "وجوب أن تجعل إسرائيل من حماية المدنيين أولوية"، مشيرا إلى وجود تفاوت بين النية المعلنة و"النتائج".

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال مع نتانياهو الخميس "الحاجة الماسة" لحماية المدنيين مع احتدام القتال، داعيا لإنشاء ممرات إنسانية "لفصل السكان المدنيين عن حماس".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في دبي إن "الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه".

الى ذلك، تستمر أعمال العنف أيضاً في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين خلال عملية توغل في مخيّم الفارعة للاجئين الجمعة، حسبما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

ومنذ بدء الحرب، قُتل أكثر من 260 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

والجمعة، أصيب ثلاثة جنود لبنانيين بجروح طفيفة بنيران إسرائيلية جنوب لبنان، بحسب مصادر طبية. بينما تحدث الجيش اللبناني عن هجوم إسرائيلي ضد مركز طبي عسكري، دون وقوع ضحايا.

من جهته، أعلن حزب الله مقتل أربعة من عناصره الجمعة.

ومنذ السابع من أكتوبر، أسفرت أعمال العنف على الحدود عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصا في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي حزب الله، فضلا عن 16 مدنيا بينهم ثلاثة صحافيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

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