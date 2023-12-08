في أكبر هجوم من نوعه.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بسبع قذائف مورتر

قال مسؤول في الجيش الأمريكي إن نحو سبع قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد خلال هجوم في وقت مبكر من صباح الجمعة، فيما يبدو أنه أكبر هجوم من نوعه في الآونة الأخيرة.

كما استهدفت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة القوات الأمريكية في العراق وسوريا خمس مرات على الأقل الجمعة.



وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن ثلاث هجمات استهدفت قواعد في سوريا، فيما استهدف هجومان قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد.

وهذا هو أول هجوم يستهدف السفارة الأمريكية منذ أكثر من عام، مما يشير على ما يبدو إلى توسع نطاق الهجمات.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن هجمات سابقة ضد القوات الأمريكية نفذتها جماعات متحالفة مع إيران تعمل تحت راية المقاومة الإسلامية في العراق.

وأشار المسؤول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى احتمال إطلاق عدد أكبر من المقذوفات على مجمع السفارة لكنها لم تسقط داخله.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هجمات اليوم الجمعة لم تتسبب في وقوع إصابات، في حين تسبب الهجوم على السفارة في أضرار طفيفة للغاية.

وسُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في وسط العاصمة العراقية حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي الجمعة وأطلقت صفارات الإنذار التي تدعو الناس إلى الاحتماء.

ودعا متحدث باسم السفارة الأمريكية الحكومة العراقية إلى بذل كل ما في وسعها لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف والقواعد العسكرية.

وقال "نكرر أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية أفرادنا في أي مكان في العالم".

وبخلاف بعثتها الدبلوماسية في العراق، لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في البلاد في مهمة تقول إنها تهدف لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية ومحاولة منع عودة تنظيم داعش للظهور بعد أن استولى على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في 2014.

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