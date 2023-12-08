32 قتيلاً وجريحاً في حريق بمبنى سكني جامعي في شمال العراق

قتل 14 شخصاً على الأقلّ وأصيب 18 آخرين بجروح إثر حادث حريق اندلع بمبنى سكني جامعي يضمّ طلاباً وأساتذة في إقليم كردستان في شمال العراق مساء الجمعة، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأظهرت صور بثّتها قناة "رووداو" الكردية المحلية رجال إطفاء وهم يعملون على إخماد النيران في مبنى تحول لون واجهته إلى الأسود، فيما ظهرت النيران المندلعة في الطوابق السفلى. وبحسب ما أوردت القناة على موقعها الالكتروني، فإنّ "التقارير الأولية" تشير إلى أن الحريق اندلع جراء "تماس كهربائي".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن دائرة الصحة في قضاء سوران في محافظة أربيل أن "حادث حريق اندلع داخل مبنى يستخدم سكناً داخلياً للطلبة وأساتذة جامعة سوران"، ما أدّى إلى "وفاة 14 شخصا واصابة 18 آخرين" بجروح.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في المنطقة من جهتها أنه "تمت السيطرة على الحريق"، بحسب الوكالة.

بدوره، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى "تحقيق شامل وجاد" في أسباب الحادث، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وغالباً ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، كما أنّ البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وكان آخر هذه الحوادث حريق اندلع في قاعة خلال حفل زفاف في بلدة قرقوش في شمال العراق، أودى بحياة أكثر من 107 أشخاص، قالت السلطات إن سببه كان الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال.

وفي أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد-19 في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين.

وفي يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصاً حتفهم جرّاء حريق في مستشفى بالناصرية في جنوب العراق اندلع في جناح لمرضى كوفيد.