32 قتيلاً وجريحاً في حريق بمبنى سكني جامعي في شمال العراق

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل 14 شخصاً على الأقلّ وأصيب 18 آخرين بجروح إثر حادث حريق اندلع بمبنى سكني جامعي يضمّ طلاباً وأساتذة في إقليم كردستان في شمال العراق مساء الجمعة، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأظهرت صور بثّتها قناة "رووداو" الكردية المحلية رجال إطفاء وهم يعملون على إخماد النيران في مبنى تحول لون واجهته إلى الأسود، فيما ظهرت النيران المندلعة في الطوابق السفلى. وبحسب ما أوردت القناة على موقعها الالكتروني، فإنّ "التقارير الأولية" تشير إلى أن الحريق اندلع جراء "تماس كهربائي".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن دائرة الصحة في قضاء سوران في محافظة أربيل أن "حادث حريق اندلع داخل مبنى يستخدم سكناً داخلياً للطلبة وأساتذة جامعة سوران"، ما أدّى إلى "وفاة 14 شخصا واصابة 18 آخرين" بجروح.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في المنطقة من جهتها أنه "تمت السيطرة على الحريق"، بحسب الوكالة.
بدوره، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى "تحقيق شامل وجاد" في أسباب الحادث، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وغالباً ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، كما أنّ البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.
وكان آخر هذه الحوادث حريق اندلع في قاعة خلال حفل زفاف في بلدة قرقوش في شمال العراق، أودى بحياة أكثر من 107 أشخاص، قالت السلطات إن سببه كان الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال.
وفي أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد-19 في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين.
وفي يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصاً حتفهم جرّاء حريق في مستشفى بالناصرية في جنوب العراق اندلع في جناح لمرضى كوفيد.
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