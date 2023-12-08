حاكم الشارقة يفتتح النسخة السابعة من مهرجان المسرح الصحراوي

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الذي تنظمه دائرة الثقافة خلال الفترة من 8 ولغاية 12 ديسمبر الجاري بمنطقة الكهيف.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة، العرض الافتتاحي للمهرجان وهو مسرحية "الناموس"، من تأليف سلطان النيادي وإخراج محمد العامري، وتقدمها فرقة مسرح الشارقة الوطني، بمشاركة عدد من أبرز فناني المسرح في الدولة.

وتعني "الناموس" في قاموس مفردات اللهجة المحلية الشرف والمكانة الرفيعة التي ينالها الشخص الذي يقوم بعمل استثنائي.

وتجسد المسرحية البيئة البدوية الإماراتية وأهمية الدفاع عن الأرض والعرض من أجل عيش حياة كريمة ومجتمع شعاره العزة والكرامة والفخر، إضافة إلى ما تحمله المسرحية من حكم وعبر عن الدفاع عن النفس والشجاعة التي يتحلى بها أبناء هذه الأرض الطيبة.

وشمل العرض العديد من فنون الأداء ومنها السرد والشعر والاستعراض ومشاركة الخيول والجمال في المشاهد، إضافة إلى استخدام مجموعة من العناصر الجمالية أسهمت في توفير فضاء مسرحي مميز أوصل فكرة وأهداف النص للجمهور.

والتقى سموه بعد نهاية العرض الممثلين والقائمين على العمل المسرحي، مشيداً سموه بأدائهم المتميز والذي أسهم في إيصال فكرة المسرحية للمشاهد، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد.

ويشهد المهرجان مشاركة خمسة عروض مسرحيَّة من الإمارات ومصر والأردن وسوريا وموريتانيا، إضافة إلى تواجد العشرات من الفنانين المسرحيين الذين يمثلون معظم الدول العربية للمشاركة في هذا المهرجان.

وصمم فضاء المهرجان على هيئة قرية صحراوية في مساحة ممتدة بمنطقة الكهيف، وأعدت منصة العروض في موقع تحيطه الكثبان والوديان والخيام، وجهزت بكافة المستلزمات الصوتية والضوئية.

وتحتفي عروض المهرجان بالحكايات والسير والأشعار التي أبدعتها المجتمعات الصحراوية العربية، وتقدمها في قوالب فنية تتداخل فيها الأنماط الأدائية الحديثة والشعبية.

ويشمل البرنامج المصاحب لليالي المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، لتبادل المعارف والرؤى ومد جسور التواصل والتفاعل بين المشاركين والضيوف، حيث تنظم مسامرة فكرية تحت عنوان «تحديات الأداء التمثيلي في المسرح الصحراوي»، بمشاركة نخبة من الفنانين من الدول العربية المختلفة؛ إذ ستتطرق مداخلات المشاركين ومناقشاتهم إلى التحديات التي يفرضها الفضاء الواسع والمفتوح لعروض المسرح الصحراوي، على آليات اشتغال الممثل، وإلى أيّ مدى يمكن أن تؤثّر في حضوره وإيقاعه، وكيف يمكن أن يتكيف معها أو يغالبها.

شهد الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الضواحي، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وحمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعددً من كبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وجمع من الفنانين.