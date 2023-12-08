مسلم بن حم لـ«البيان»: الاستدامة الثقافية في الإمارات تشكل ركناً أساسياً في نهضة المجتمع

كرم الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، في منطقة العين الخضراء، عدداً من الشخصيات الإماراتية الرائدة، والتي لها دورها وجهودها الرائدة في دعم الاستدامة في شتى المجالات، وذلك في مقر المركز في العين، وبحضور نخبة من الضيوف والإعلاميين.



وبدأ حفل التكريم بالنشيد الوطني لدولة الإمارات، تلاه عرض فيلم قصير عن جهود الدولة في ترسيخ ثقافة الاستدامة، حيث تحفل الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة، تعكس القيم الراسخة، للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية والثقافية الأصيلة.

وكرم الشيخ مسلم بن حم العامري كلاً من الدكتور إبراهيم علي محمد البلوشي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، والدكتورة هدى خليفة السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي والحاصلة على جائزة المرأة الملهمة في السلامة لعام 2023 من الجمعية الملكية البريطانية، وحميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة.



وقال الشيخ مسلم بن حم العامري في تصريح لـ«البيان»: «أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن لقيادة دولة الإمارات جهوداً رائدة، ومنذ تأسيسها على تعزيز مفهوم الاستدامة في كافة القطاعات، والحرص في الوقت ذاته على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد أرسى هذا النهج.

حيث شكلت رؤيته حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات»، وأضاف: «ومن جانب آخر أريد التنويه إلى أنه يتسع مفهوم الاستدامة أيضاً ليشمل الثقافة، فالاستدامة الثقافية تعنى بالمحافظة على استدامة الفكر الثقافي، إضافة إلى المعرفة وكل ما يتعلق بها من ممارسات ثقافية أخرى.

وهذا ما نحرص عليه من خلال مركز سالم بن حم الثقافي في منطقة العين، من خلال خلق البرامج والمبادرات ذات العلاقة، تجسيداً لمفهوم الاستدامة لتكون فعلياً أسلوب حياة لكل أبناء الوطن الحريصين على صون إرثهم الثقافي».