إنجازات إماراتية بالمعرض الدولي لهواة الطوابع

شاركت جمعية الإمارات لهواة الطوابع في المعرض الدولي لهواة الطوابع الذي أقيم في بانكوك، في الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى 2 ديسمبر الجاري.

وقد شارك في المعرض أعضاء جمعيات هواة الطوابع من أكثر من 60 دولة. وقد أحرز المشاركون من جمعية الإمارات لهواة الطوابع على مراكز مشرفة، حيث أحرز أحمد بن عيسى السركال الميدالية الذهبية لمشاركته في موضوع ((طوابع أبوظبي 1963 ـ 1973)).

وحصل ناصر بن أحمد السركال على الميدالية الفضية المذهبة الكبيرة لمشاركته في موضوع ((تاريخ بريد الشارقة 1932 - 1973)) والميدالية الفضية المذهبة الكبيرة لمشاركته في موضوع ((طوابع دبي 1948 – 1973)). كما حصل عمر محمد معلمي على الميدالية الفضية المذهبة الكبيرة لمشاركته في موضوع ((الطوابع المستعملة في دبي)).

وحصل سعيد بن محمد القاسمي حصل على الميدالية الفضية المذهبة لمشاركته في موضوع ((طوابع الإمارات)).

وفي السياق، تم انتخاب عادل عبدالحميد الخوري عضواً في اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد الآسيوي لهواة الطوابع. كما تم اختيار عبدالله محمد طيب خوري مستشاراً للجنة التنفيذية.

هذه الإنجازات تضع الإمارات على القائمة المتقدمة في عالم هواة الطوابع على المستوى الدولي بدعم ومساندة من الحكومة الرشيدة وإنه لشرف عظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق هذه الإنجازات.