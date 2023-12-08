«سلافا سنو شو» مهرج صامت ينثر الضحكات على أوتار المشاعر

يشتهر المهرج في المسرح الروسي بقدرات استثنائية لأداء متشبع بالعاطفة والدلالات الإنسانية وهي ثيمة إبداعية متجددة أتقن حرفتها العرض المسرحي العالمي ((سلافا سنو شو)) على امتداد أكثر من 30 عاماً، قدم خلالها أكثر من 150 عرضاً في 40 دولة حول العالم، وصفته صحيفة التايمز اللندنية أنه المسرح الكلاسيكي للقرن العشرين ووصفت المؤسس والأب الروحي للعرض سلافا بلونين بأنه أفضل مهرج في العالم.

وفي كواليس مسرح دبي أوبرا لم تقم الفرقة بأداء تجارب أو تدريبات خاصة ، لعرضها الذي تقدمه لأول مرة في دبي، واقتصرت على الجانب التقني بما يتعلق بالمؤثرات الصوتية والضوئية، وكذلك التفاعلية كرات الثلج وغيرها من المفاجأة المبهجة والمثيرة للدهشة التي رافقت فصول العمل.

وبهذا الخصوص وغيرها من التفاصيل الـ((البيان)) حاورت سلافا الابن ((فانيا بولونين)) الذي أكد أن التدريبات تتعلق بحضور نص في بنية العمل المسرحي ولكن ما نقدمه نحن يعتمد بشكل كبير على الأداء الحركي وخبرة الممثل المهرج في جذب الجمهور للتفاعل مع أدائه طوال مدة العرض، ونحن أنفسنا نتفاجأ كثيراً بقدراتنا المتغيرة في الأداء والطرفة وأسلوبها في كل ليلة عرض.

تمثيل صامت

ويؤكد فانيا أن التمثيل الصامت للمهرجين من أصعب أنواع الأداء المسرحي كونه يلعب على تحريك العاطفة والمشاعر وفقاً لمتغيرات فصول العمل والمشاهد التي تنتقل بسرعة من حالة الحزن إلى الفرح أو العكس.

ومن المهم جداً أن نؤكد أنه لا يمكن إغفال براعة التقنيات البصرية لجهة الإضاءة والدخان وكانت كفيلة في تأسيس أرضية المشاهد التي نفذها المهرجون.

أجواء الثلج المصنوع من رقيقات ورقية والديكور الخلاق غير المتكلف ساعد في إيصال عدد كبير من الرسائل فقام بدور اللسان الناطق عن المهرجين، ومن جانب آخر اختيارنا للموسيقى لعب دوراً ملهماً في النهوض باحترافية العرض منذ انطلاقته فعلى سبيل المثال فقد اخترنا الموسيقى السيمفونية لبيتهوفن وكارل أورف وموريس رايفل، إلى جانب أصوات القطار والرياح والشتاء والعاصفة الثلجية خدمت المشهد المسرحي الكلاسيكي.

ويعتقد فانيا أن سر حضور واستمرارية العرض الذي أسسه والده وهو حرص الفرقة اليوم على استثمار هذه الإرث المكتسب من فنون الأداء الصامت في المسرح الروسي كون أن العرض يمثل نافذة مفتوحة على كافة الاحتمالات والخيال اللامحدود ونقله بدون كلمات عبر حرفة نمت بالممارسة والتدريب لتحسين الإيماءات التي تتحدث إلينا مباشرة - ضحك نعم، الكثير منه، ولكن إلى جانب الهزل والجنون، هناك لحظات من الشفقة والفقدان الساحرة والتي تؤدي إلى أكثر اللحظات المشهودة والمفاجئة والمثيرة للإعجاب في العرض.

عالمية البهجة

وفيما تعلق بتوقعاته لنجاح العرض خلال جولاته العالمية يقول فانيا: عندما نسافر إلى بلد جديد، لا نكتشف فقط مدناً وثقافات جديدة ونكون صداقات جديدة، بل نكتشف أيضاً أشياء جديدة عن أنفسنا وعن العرض. نحن دائماً نبحث عن اللغة المناسبة التي يمكن لجمهورنا أن يفهمها ويتعاطف معها.

وكلما وقعنا في حب الجماهير، وكلما أصبحنا نعجب بهم، زاد ارتباطنا بالجمهور واستيعابهم لنا، وزادت استجابتهم العاطفية العميقة. في استكشافي لطبيعة الفكاهة والمسرح في مختلف البلدان، تجاوزت حتى خطوة إضافية. بدأت في دعوة ممثلين دوليين للانضمام إلى فرقتي. هذه الخطوة ثبتت أنها تجربة غنية بالتأكيد.

ويوضح فانيا: ليس لدي ((فرقة)) بالمعنى التقليدي للكلمة. فريقي متناثر في جميع أنحاء العالم: يعيش المنتج في البرازيل، والمخرج في موسكو، والمدير المالي في إنجلترا.

قد يأتي ممثلونا من كندا أو جمهورية التشيك، أو إيطاليا، أو فرنسا أو روسيا أو بريطانيا العظمى أو الولايات المتحدة، على الرغم من أنهم في الغالب يتحدثون الروسية. في فرقتي، لا توجد أدوار صارمة أو حدود مهنية. يمكن لأي مبتدئ أن يتقدم إلى المستوى المتوسط، ويمكن لأي فني أن يصبح كوميديا والعكس بالعكس.

وحول أكثر المشاهد في العمل التي يتفاعل معها الجمهور في أنحاء العالم وتمثل أداء محورياً في بنية العمل يشدد فانيا على أنه شديد الانحياز للعمل ككل والذي تلعب التعابير الوجهية دوراً كبيراً في نجاحه إلى جانب لمؤثرات المصاحبة، ولكن يمكن القول إن الجمهور يتفاعل بشدة مع مشهد السرير الذي يتحول إلى قارب.

كما يتابع الجمهور باهتمام العلاقة التي يشكلها المهرج مع معطف علقه على حاملة القبعات. وكذلك مشهد ((موته)) بثلاثة سهام ليس تقليدياً تماماً. وكذلك عندما يفرد المهرج شبكة عنكبوت صغيرة فجأة لتلتف حول الجمهور.