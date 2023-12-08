«مسار 71».. يلقي الضوء على مكانة السيارات في الثقافة المحلية

من ((نادي الشارقة للسيارات القديمة))، انطلق رالي لمقتني وعشاق السيارات القديمة في جولة وطنية سياحية في إصدارها الأول، قطعوا خلالها مسافة 300 كيلو متر ذهاباً وإياباً، ومروا فيها على أبرز معالم الإمارة، فمن نصب المقاومة في جبال مدينة خورفكان، إلى مركز مليحة للآثار، وصولاً إلى واحة البداير، وغيرها من الوجهات والمعالم.

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وتألقت السيارات القديمة في رالي ((مسار 71)) الذي نظمه نادي الشارقة للسيارات القديمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شارك فيه أكثر من 44 سيارة قديمة.

وهدفت فعالية ((رالي مسار 71)) إلى تعزيز روح الانتماء الوطني بين المشاركين، وخلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشغف بالسيارات القديمة والاحتفال بالهوية الوطنية الإماراتية.

فعاليات

وفي هذا السياق، شارك علي محمد صعب، أحد عشاق السيارات القديمة، في فعالية مسار 71، والذي أكد أنه أعجب كثيراً بالرالي، لاسيما أنها الفعالية الأولى من نوعها على مستوى الدولة، إذ انطلقت السيارات القديمة في جولة تراثية على أهم معالم إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الأجواء كانت مناسبة جداً لمثل هذه الفعالية التي زادت من متعة المشاركين وأعطتهم فرصة للتعرف على تاريخ وثقافة الإمارة.

احتفال

بدوره، عبر محمد فوزي، أحد المشاركين في الفعالية من دولة الكويت الشقيقة، عن سعادته بالمشاركة في ((مسار 71)) بسيارته مرسيدس موديل 89، وأضاف إنه استمتع بالحدث وكانت فرصة للاحتفال بعيد الاتحاد بطريقة جميلة وغير تقليدية.