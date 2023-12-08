ندوة ترصد دور الصحافة الثقافية والوعي

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن برنامجه الثقافي في مهرجان الظفرة للكتاب 2023، ندوة بعنوان ((الصحافة الثقافية وصناعة الوعي بالثقافة))، استضاف خلالها الإعلامييْن المخضرميْن، عبد الحميد أحمد، وعلي عبيد الهاملي، تحدثا فيها عن واقع الصحافة الثقافية اليوم.

وقدمت الندوة، التي أقيمت مساء أول من أمس، على مسرح الحديقة العامة في مدينة زايد، معلومات قيمة حول تاريخ الصحافة الثقافية وأبرز أسمائها في العالم العربي، وكيف ساهمت في رفع الوعي لدى جمهور القراء.

وقال عبد الحميد أحمد، إن رؤساء التحرير كانوا يشكلون وجدان محتوى الأخبار فيما مضى، مستشهداً بنماذج من صحف عربية معروفة كان يشغل رئاسة تحريرها أدباء فكانت الثقافة جزءاً من تكوينهم الشخصي، ومن هنا جاء الاهتمام بتأسيس الصفحات والملاحق والمجلات الثقافية وإعطاء الخبر الثقافي أهميته، وورث الجيل الثاني من رؤساء التحرير، الاهتمام بالثقافة ولو لم يكونوا من الوسط الثقافي، فيما تغير هذا الأمر حالياً.

وبالحديث عن انخفاض المستوى الثقافي على مواقع التواصل الاجتماعي، لفت عبد الحميد، إلى أن السبب هو تراجع أعمال الأدباء الكبار والمهمين فبعضهم يُفضلون النشر الورقي، داعياً إياهم والمؤسسات الصحافية والثقافية بكافة أنواعها للتواجد والحضور القوي عليها بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من القراء وجذبهم للثقافة.

مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به معارض الكتب حالياً في نشر الثقافة على نطاق واسع، فهي تجذب الأطفال والشباب وتحببهم في الكتاب والقراءة، كما تطرق إلى ((عروض الكتب)) والتي أثبتت نجاحاً كبيراً في الغرب.

وتحدث علي عبيد الهاملي، عن تأثير الصحافة الثقافية في حياته العملية فقال: ((نحن الكتاب بدأنا مشوارنا من خلال الصحافة الثقافية، وكان أكبر محفز لجيلنا أن تظهر أسماؤنا في الصحف، ومع أنها لم تكن متخصصة في الثقافة لكنها كانت تعنى بها بقدر ما تعنى بالسياسة والاقتصاد، وقد رأينا قامات كبيرة أسسوا مجلات ثقافية، وشكلت الثقافة لهم رسالة أكثر منها وظيفة)).

وتساءل: ((لكن هل ما زالت الصحافة الثقافية لها نفس القيمة لدى الجيل الجديد؟، كل شاب وأديب اليوم له منصة خاصة يقدم من خلالها ما يريد، وهذا يخلق مشكلة بأنه لم تعد هناك قدوة للناشئين الجدد ومعايير للكتابة، ووجدنا كتاباً كثر لا يملكون موهبة الكتابة ولا وسائلها أو اللغة المناسبة)).

معايير

وأفاد الهاملي، أن الصحافة الثقافية تواجه مشكلة كبيرة في الوقت الراهن، فرغم أن وسائل التواصل أصبحت متاحة للجميع، إلا أنّ ذلك لم يخلق جيلاً من الكتاب والأدباء على قدر من الكفاءة التي تؤهله للمساهمة في الساحة الأدبية، ما يجعل هناك أزمة في الكتابة، مضيفاً: ((ربما نحتاج إلى معايير للكتابة، فنحن لا نستطيع السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يمكننا وضع معايير ولدينا نقد أدبي أيضاً من خلال هذه الوسائل)).

وأوضح الهاملي بأن هناك كتاباً كُثر لديهم وسيلتهم في النشر الورقي، وهؤلاء هم الذين يثرون الساحة، أما النشر من خلال وسائل التواصل فهو يسيء إلى الثقافة أكثر مما يخدمها، مشيراً للحاجة إلى الملاحق الثقافية القديمة حتى لو تم نشرها إلكترونياً.