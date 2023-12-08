«الظفرة للكتاب» يحاور نجوم سرد الذهب

استضاف مهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، الفائزين بجائزة سرد الذهب، عن فئة ((فرع القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة))، في لقاء خاص، ضمن فعالية ((القصة القصيرة بأنامل سرد الذهب))، التي احتضنتها الحديقة العامة بمدينة زايد، للحديث عن تجربتهم أمام الجمهور.

وشارك في الجلسة، التي أدارها الكاتب والروائي وليد علاء الدين، وهو شاعر وكاتب مسرحي مصري كل من: القاص المغربي عبد الرحيم سليلي، والكاتب المصري، محمود سعيد محمد، والكاتبة المصرية، رانيا أحمد هلال كامل، والمؤلفة المغربية هدى الشماشي.

مشاعر

واستهل الكاتب عبد الرحمن سليلي حديثه بالإشارة إلى قصته ((زلزال))، قائلاً: ((كُتبت القصة من وحي الألم))، موضحاً أنها تناولت موضوع الزلزال، الذي ضرب المغرب من بداية هزاته إلى ما نتج عنه في أحد عشر مقطعاً، تنساب وتتوالى في عرض المشاعر، التي صاحبته عبر التركيز على شخصية الجدة، التي توصي الراوي أن يوقظها لصلاة الفجر فلم يتحقق مرادها.

من جهته، أشار الكاتب محمود سعيد محمد، إلى أهمية القصة القصيرة في زمننا الحاضر، فهي الأنسب لهذا العصر، لأنها تشبهه وتتناغم معه، وقال: ((قصة ابن عروس: المتاهة والخلاص)) تتحدث عن شخصية ابن عروس، الذي كان في بداية حياته قاطع طريق يغير على القوافل، ويسبي ويسرق، ثم تحول من شيطان إلى ملاك، ومن خلال هذه الحبكة الحقيقية أراد الكاتب أن يوصل رسالة، مفادها أن لكل إنسان متاهته، وله أيضاً خلاصه.

بدورها، قالت الكاتبة رانيا أحمد هلال، الفائزة بالجائزة عن قصة ((ما بين شقّي رحى))، إن القصة تدور أحداثها حول الرحى القديمة، التي كانت جزءاً من حياة القرية، وتعدها الأم أهم شيء في الوجود، وتحرص على إعادتها كلما اقترضها أحد منها، لكن تلك الرحى تعرضت للتلف في نهاية المطاف، مضيفة، أن دراستها للتاريخ وحبها للتراث، مكنها من توظيف هذه الآلة التراثية لوصف أجواء القرية، وبناء عالمها وهي تلتف حول حجارتها.

تعبير

في الياق، قالت الكاتبة هدى الشماشي: ((الكتابة لي تشبه الصراخ، أي طريقة التعبير عن مشاعرنا تجاه الأحداث، التي تخصنا))، وأضافت أن قصتها الفائزة ((مرثية العطر والبحر))، تروي حكاية عن مرثية العطر الأندلسية والبحر المتوسط، وهي عبارة عن مزاوجة جميلة بين الطرد من الأندلس في الماضي والهجرة السرية إلى إسبانيا في الحاضر، حيث يغرق مركب الهجرة وهو يحمل العشرات من الناس، بينهم أطفال.

وكان مركز أبوظبي للغة العربية، أطلق جائزة ((سرد الذهب))، بهدف تكريم رواة السير والآداب والسرديات الشعبية محلياً وعربياً، وتسليط الضوء على أبرز أعمالهم، التي شكّلت علامات فارقة في القطاع الثقافي محلياً وعالمياً.