«مسيرة الحضارات» تجوب ساحات مهرجان الشيخ زايد

يواصل مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، استقطاب الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والعروض المميزة، وتقدم مسيرة الحضارات العالمية من خلال فرق من مختلف أنحاء العالم، الفلكلور الشعبي في مسيرة أسبوعية تجوب ساحات المهرجان.

وتعزز مسيرة الحضارات العالمية من أهداف المهرجان كملتقى للحضارات، حيث تلتقي حضارات العالم المختلفة والمتنوعة وتلتقي الثقافات وتتمازج الشعوب معاً لتعكس تجمع الحضارات على أرض المهرجان، لنشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم القائمة على التسامح والمحبة والسلام في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية.

وتقدم مسارح الأحياء العالمية، عروض يومية متنوعة طيلة أيام المهرجان للفلكلور العالمي والأهازيج الشعبية لمختلف الدول والحضارات على مختلف مسارح المهرجان، كما تعكس الأحياء الشعبية من مختلف دول العالم جوانب مختلفة من هذه الثقافات كالتراث المعماري والأسواق والمنتجات والأهازيج التقليدية.

وتشكل ((مسيرة الحضارات))، تظاهرة تراثية فنية وكرنفالاً ثقافياً، تنطلق في ساحات المهرجان لتجمع كل أنواع الفنون الشعبية العالمية التي تتنوع بين الفلكلور والأهازيج التراثية وموروثات الشعوب، وتتمثل في الأداء الشعبي المميز لهذه الفنون.

وتشهد مسيرة الحضارات، تفاعلاً كبيراً من زوار مهرجان الشيخ زايد للاستمتاع بمشاهدة الملابس الفلكلورية التراثية للدول المشاركة في المسيرة، والتي ترتديها الفرق المحلية والعالمية وتستعرضها أمام ثقافات العالم مع الموسيقى الشعبية المميزة التي تعبر عن حضارات الشعوب.

وتحظى الفنون الخليجية والعربية والعالمية المختلفة، بنصيب مميز من التألق والحضور في ساحات المهرجان، خصوصاً أنها تتميز بطابعها الشعبي الأصيل وتعبر عن الثقافات، ويتفاعل معها الجمهور مع الموروثات الفنية والفلكلورية للشعوب تقدمها مجموعة من الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم في أجنحة دول التعاون، وروسيا، وتركيا، وتايلاند، والصين، وأوزبكستان، وأفغانستان، والهند، وباكستان، وإيران، واليمن، وبلاد الشام، وأفريقيا، والمغرب، ومصر، وتونس.

ويقدم المهرجان للزوار، العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض في الهواء الطلق والتي تناسب كل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى فرصة للتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات في كل الأجنحة والأقسام، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى 9 مارس 2024، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق، مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كل الفئات العمرية.