«فوربس»: 6 عجائب معمارية لا بد من مشاهدتها في دبي

تجسد أيقونات دبي المعمارية إنجازات في التصميم الحداثي الفاخر، حيث غدت المدينة اليوم، بفضل ما تظهره ناطحات سحابها المستقبلية ومبانيها الخيالية، وجزرها الاصطناعية ومراسيها الساحرة، جنة لعشاق الهندسة المعمارية المعاصرة، وفق مقال نشرته مجلة ((فوربس)) الأمريكية.

هذا وأضاء المقال على ست عجائب معمارية، وصفها بالأكثر روعة التي تعج بالأبراج المذهلة، وهي كالآتي:

((متحف المستقبل)): وصفه مقال ((فوربس)) بالتحفة المعمارية المذهلة، التي تدمج الفن التقليدي للخط العربي في تصميم رمزي معاصر، لافتاً إلى أن المتحف المكون من سبعة طوابق، والذي تم افتتاحه في فبراير 2022، يقدم لمحة خيالية عن المستقبل، من خلال عدسة الابتكارات العلمية والتكنولوجية، حيث ترتبط المعارض والتجارب والمعالم السياحية في المتحف بموضوعات مثل اكتشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وحلول التنقل.

((برج خليفة)): وصف مقال ((فوربس)) أطول برج في العالم بالتحفة الفنية في أفق دبي، مشيراً إلى أن المصمم اعتمد على ترتيب ثلاثة أجزاء بشكل استراتيجي حول نقطة مركزية، وهذا البرج أصبح محور وسط مدينة دبي وإحدى مناطق الجذب السياحية الرئيسية.

برج ((ذا أوبس)) المتعدد الاستخدامات: يتميز وفق مقال ((فوربس)) ببرجين متمايزين، يشكلان مكعباً زجاجياً متحداً بردهة في الطابق الأرضي على امتداد أربعة طوابق، مع جسر متماثل من الفولاذ والزجاج، يربط بين البرجين عبر ثلاثة طوابق على ارتفاع 71 متراً، والمبنى يتوسطه فراغ متدفق مع أكثر من ثمانية طوابق في الداخل، مما يضفي تفاصيل أسرة بصرياً.

((برج العرب)): وصفه المقال بالمبنى الأكثر شهرة في دبي، وهو مصمم على شكل شراع مركب تقليدي على جزيرة من صنع الإنسان، كان قد تم افتتاحه في عام 1999، ثم سرعان ما اكتسب سمعة باعتباره الفندق الأكثر فخامة في المدينة، وذلك بفضل تصميماته الداخلية المصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطاً وأرضياته وجدرانه الرخامية، ومهبط طائرات الهليكوبتر، حيث لعب روجر فيدرر واندري اغاسي مباراة ودية للتنس في عام 2005.

((أتلانتس ذا رويال)): وهذا الفندق على جزيرة نخلة جميرا، وفق مقال ((فوربس))، يذكر بلعبة ليغو متشابكة، وهو عبارة عن هندسة معمارية حديثة، تم تصميمه على شكل هيكل منحنيّ من ستة أبراج مكدسة مثل كتل الأطفال، ومرتبط بجسر معلق يبلغ ارتفاعه 91 متراً، ويوفر المبنى غرفاً بإطلالات على البحر.

((دبي أوبرا)): لفت مقال ((فوربس)) إلى بنائه على شكل مركب شراعي في إشارة إلى التراث البحري الغني للمدينة، وأن هذا المكان المعاصر للفنون المسرحية، الذي تبلغ مساحته 650 ألف قدم مربعة تم افتتاحه في عام 2016 وسط المدينة، وهو يتسع لألفي شخص، ويمكن أن يتحول إلى مسرح أو قاعة للحفلات الموسيقية أو مرفق للولائم.