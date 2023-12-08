الأهلي والزمالك في «سوبر اليد المصري» بالفجيرة اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يلتقي في السادسة مساء اليوم بصالة مجمع زايد الرياضية بالفجيرة فريقا الأهلي والزمالك في مباراة سوبر اليد المصري، ويدير المباراة طاقم تحكيمي من مونتينيغرو يضم الحكمين ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش، وعلى الطاولة الحكمين عمر الزبير ونبيل خميس والمراقبين فاضل غلوم ومحمد ناصر.

ويأتي تنظيم المباراة بمبادرة من اتحاد الإمارات لكرة اليد لاستضافتها للمرة الأولى في الفجيرة في إطار ترسيخ العلاقات الرياضية الوطيدة بين الإمارات ومصر، بعد النجاح الكبير الذي يشهده السوبر الكروي المصري، والذي أقيم في الإمارات مرات عدة خلال السنوات الأخيرة.

تتويج

ويخوض الأهلي اللقاء بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين لكرة اليد وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي وبطموح رد الاعتبار والفوز بكأس السوبر، فيما ينشد الزمالك الاحتفاظ بلقب السوبر والذي توج به في الموسم الماضي.

مواجهة

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين أسفرت عن فوز الأهلي 25 - 24.

ووجه اتحاد اليد الدعوات لكبار المسؤولين محلياً، وبجمهورية مصر العربية لحضور المباراة ومقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

احتفالية

وتم تشكيل لجنة منظمة عليا للحدث برئاسة نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد تضم عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، وكوادر ذات خبرة وكفاءة من حكومة الفجيرة، تتولى الإعداد للحدث الكبير، الذي يتضمن فعاليات مصاحبة من خلال الاحتفالات الفنية الفلكلورية.

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