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10 لاعبين في «عربية البلياردو والسنوكر» بالأردن

12/8/2023 8:01:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تغادر بعثة المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر اليوم إلى الأردن للمشاركة في منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي تنطلق غداً، وتستمر حتى 20 الجاري، وتضم البعثة 10 لاعبين، منهم 4 لاعبين في ((السنوكر))، هم:

خالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي في فئة (الرجال)، ومحمد شهاب، ومحمد الجوكر في فئة (فوق 40)، و6 لاعبين في ((البلياردو))، هم عبدالسلام البلوشي، وعبد الله جمعة، وطلال البلوشي، في فئة الرجال، وحميد جابر، وعبدالله البلوشي، وسالم السكار في فئة الناشئين. وكان المنتخب الوطني بدأ معسكراً تحضيرياً الأسبوع الماضي، في دبي استعداداً للبطولة.

وأكد محمد عبدالله إداري المنتخب أن الآمال معقودة على اللاعبين للظهور بالشكل المشرف في المحفل العربي، مدعماً بالإنجازات السابقة، وأبرزها، إنجاز محمد شهاب بالحصول على فضية بطولة العالم لفردي الماسترز، وإنجازات كأس الاتحاد العربي الذي أقيم بالسعودية مايو الماضي.

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