العين يتطلع للحفاظ على الوصافة في مواجهة كلباء الليلة

تختتم اليوم الجولة العاشرة لدوري المحترفين بثلاث مباريات ويلعب في السابعة والنصف مساءً العين مع اتحاد كلباء، ويلعب في الرابعة و45 دقيقة بعد العصر خورفكان مع النصر، وحتا مع الشارقة.

ويعود العين إلى المنافسات المحلية مدججاً بالمعنويات العالية بعد النتائج القوية التي حققها بدوري أبطال آسيا، وتأهله إلى دور الـ16 بالمسابقة القارية البارزة متصدراً مجموعته برصيد 15 نقطة ويتطلع ((الزعيم)) للاقتراب من صدارة ((المحترفين)) والمحافظة على الوصافة في مواجهته مع كلباء.

ويغيب عن الفريق الكوري الجنوبي بارك بداعي الإصابة، ويخوض ((النمور)) اللقاء بنشوة فوزه على فريق الإمارات بالجولة التاسعة، والذي رفع رصيده إلى 11 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن العين.

ويدير المباراة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياس، ويضم كلاً من باولو سواريز وبيدرو ريبيرو مساعدين، ويوسف الجسمي حكماً رابعاً، وأنطونيو نوبري حكم فيديو، وقيس الخديم حكم فيديو مساعداً.

وأكد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن المساحة الزمنية كانت ضيقة لإعداد فريقه لمباراة الليلة ولم يكن أمام الفريق سوى يوم واحد ليستعيد اللاعبون العائدون من رحلة تركمانستان جاهزيتهم، وقال: هناك بعض اللاعبين منحناهم قسطاً من الراحة لاستعادة جاهزيتهم بالصورة المطلوبة، وندرك بأننا سنواجه فريقاً جيداً وخارج ملعبنا.

وأشار كريسبو إلى أن العين مطالب بالمنافسة على كل الألقاب حتى نهاية الموسم وهذا هو الهدف الذي نعمل من أجل تحقيقه.

وأكد مدرب كلباء فرهاد مجيدي، رغبة فريقه في تحقيق الفوز على العين وقال: علينا بذل مجهود مضاعف واللعب بتركيز طوال 90 دقيقة، ونفتقد جهود خالد الدرمكي للإصابة.

خورفكان والنصر

يستضيف خورفكان نظيره النصر على استاد صقر بن محمد القاسمي، في لقاء مهم للفريقين اللذين يعيشان ظروفاً متشابهة، حيث يبلغ رصيد ((العميد)) 9 نقاط ويبتعد بنقطتين عن خورفكان.

يبحث النصر الذي لم يذق طعم الفوز في الجولات الأربع الأخيرة عن العودة إلى سكة الانتصارات والابتعاد عن منطقة الخطر، لكنه يفتقد أحد أبرز نجومه وهو المغربي عادل تاعرابت الذي يواصل الغياب للمباراة الثانية على التوالي بداعي الإصابة.

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن فريقه على أتم الاستعداد للمباراة معترفاً في الوقت نفسه بصعوبة اللقاء، وقال: لن تكون مهمتنا سهلة في خورفكان الذي يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين وقدم أمام الجزيرة واحدة من أفضل مبارياته بالموسم، وأكد شرودر أنه يحاول تصحيح الأخطاء وبناء فريق متماسك، واصفاً الأجواء بالإيجابية والمحفزة للعمل.

وقال نيبوشا مدرب خورفكان: نحترم النصر ونسعى إلى تصحيح المسار وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

حتا والشارقة

يحل الشارقة ضيفاً على حتا باستاد حمدان بن راشد في مباراة التعويض، والمهمة صعبة للشارقة رغم فارق الخبرة وفوارق الترتيب في جدول المسابقة التي تذهب في صالحه.

ويدخل ((الإعصار)) المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية للهرب من القاع بعد تذيل جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، وتجعل الظروف الأخيرة التي حدثت للشارقة في دوري أبطال آسيا مع الغيابات الناتجة من الإصابات، المهمة صعبة للمدير الفني كوزمين أولاريو الذي يحاول إخراج الفريق من حالة الإحباط بعد الخروج الآسيوي غير المتوقع واستعادة الثقة من أجل التقدم في المنافسة أكثر من المركز السادس، بعد حصده 14 نقطة في 8 مباريات، ولم يخض الشارقة مباراته في الجولة الماضية والمقررة أمام شباب الأهلي بسبب مشاركته في الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

ويبحث الشارقة عن انتصار معنوي يعيد جزءاً من الثقة للفريق وجمهوره الحزين من النتائج المحلية والآسيوية، ولا سيما أن الفريق خسر لقبه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في نفس هذه الفترة أمام اتحاد كلباء.

يغيب عن الفريق كل من ماركوس ميلوني بسبب الإيقاف وماجد سرور للإصابة وربما ماجد حسن لنفس السبب.

تطور

وأكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا أن المواجهة تجمعهم بأحد أفضل الفرق في الإمارات ولكن ثقته كبيرة بفريقه بعد أن أثبت تطوره من مباراة إلى أخرى الأمر الذي سيساهم في الوصول لهدف البقاء الذي يتطلعون إلى تحقيقه في نهاية الموسم، مشيراً إلى أن الأهم أن يحافظ حتا على كامل تركيزه أمام منافس يتميز بالقوة ويجب أن يواصل الفريق استكمال العمل والعطاء بنهج تصاعدي.

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