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فرانسيسكو يهدي اسطبلات العين لقب كأس رئيس الدولة للقدرة

12/8/2023 8:01:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أهدى الفارس الأوروغوياني، فيربر بريز فرانسيسكو، إسطبلات العين، لقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، ضمن افتتاح فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، التي أقيمت أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 181 فارساً وفارسة.

وأحرز فرانسيسكو اللقب على صهوة ((أس أم ريل))، قاطعاً المسافة الكلية خلال 3:46:42 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس حسن جمعة الحمادي، على صهوة ((أو أم دي ماسفرير))، لإسطبلات الرميثي بزمن قدره 3:47:09 ساعات، فيما حل الفارس عبد الرحمن سعيد الجنيبي، على صهوة ((اتش سي كولا)) لإسطبلات إنجاز، ثالثاً بزمن 3:50:54 ساعات.

تميز

وتميز السباق بالسرعة الكبيرة في المرحلة الأولى، حيث سعى الفرسان للاستفادة من الأجواء الباردة في الصباح الباكر وتحقيق تقدم في المراحل التالية، كما شهد السباق تغيرات على مراكز الصدارة. واستطاع بطل السباق، الانفراد بالصدارة منذ الانطلاقة، وحافظ عليها حتى المرحلة الأخيرة، على الرغم من المطاردة المستمرة خاصة من الوصيف، ليحسم البطل اللقب بفارق 27 ثانية عن الوصيف.

وشهد السباق وتوج الفائزين، أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

سباق سيدات

وينطلق في السادسة والنصف صباحاً، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة المخصص للسيدات، لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف أندية الفروسية بالدولة.

ويقام السباق، على مدى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق بنفس المسافة، وتقام المرحلة الثالثة باللون الأخضر لمسافة 20 كلم، وتنطلق المرحلة الرابعة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة، عدداً من الشروط والضوابط، منها أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 50 كلغم مع السرج.

وتختتم الفعاليات غداً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة، لمسافة 100 كلم، وتقام السباقات تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

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