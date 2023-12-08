3 ذهبيات لكوريا الجنوبية في افتتاح مونديال الرماية البارالمبية

برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، انطلقت أمس، منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

سيطرة

وسيطر لاعبو كوريا الجنوبية، على المراكز الأولى، وحققوا 3 ميداليات ذهبية في مسابقات اليوم الأول. وفاز الكوري الجنوبي، كيم جونج نيم، بذهبية مسابقة المسدس 25 متر ناري فئة SH1 مختلط، محققاً 23 نقطة، ونالت الفضية البطلة الفرنسية جيلي ايدون، والبرونزية الكوري الجنوبي، سيو يونج كيم.

وفي مسابقة البندقية 10 متر هوائي وضعية الراقد فئة SH1 مختلط، فاز بالميدالية الذهبية الكوري الجنوبي لي جانج هو، إذ حقق 632 نقطة، بينما نال الفضية الأسترالي انتون زابيلي، والبرونزية الفرنسي جان لويس ميشود. وفي مسابقة الفرق، فاز فريق كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية محققاً 1893.8 نقطة، بينما نال الفضية الفريق الاسترالي، وتم حجب الميدالية البرونزية لعدم وجود عدد كاف من الفرق.

ورحب عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالوفود من أعضاء الاتحادات الدولية والحكام واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على أرض الإمارات وفي مدينة العين، وقال: اللجنة العليا وكافة اللجان تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم حدث رياضي ناجح يتناسب مع سمعة دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن خبرات الكوادر الوطنية العاملة في البطولة وتعاون كافة الجهات على مستوى الدولة في عمل نموذجي يعبر عن الرغبة الصادقة لتحقيق النجاح المنشود.

وتوجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالشكر لكافة المؤسسات والجهات الراعية وعلى رأسها مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للمؤسسة والداعم الحكومي، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف.

والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والرعاة: مواصلات الإمارات، والبداد للخيام، ومزارع العين، وشركة أغذية، وشركة الفوعة للتمور، وشركة مياه العين، ورمسات للعطور، وفركين هيلثي.

نجاح

وعبرت جيسلين بريز، رئيسة اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية، عن شكرها وتقديرها لحكومة وشعب الإمارات وإمارة أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على تنظيم واستضافة منافسات البطولة بمدينة العين بنجاح منقطع النظير.

وقالت: بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية بمدينة العين تأتي كأفضل ختام للموسم الرياضي، وهي من أهم المنافسات التي تتطلع إليها لجنة الرماية الدولية في أجندتها السنوية العام الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز