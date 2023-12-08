بن دري وانكورا لامار في نهائي كأس ونستون تشرشل للبولو اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تختتم اليوم، كأس السير ونستون تشرشل للبولو، ويلتقي في النهائي فريق بن دري بقيادة محمد بن دري، ومعه مارتن روزاندال، وتوتو سولاري، وكين هول، مع فريق انكورا لامار بقيادة ريان العجاجي، ومعه خالد العمران وجاليرمو لي، وتوماس اريارتي، وتجمع مباراة كأس الترضية لتحديد صاحب المركز الثالث بين فريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني ومعه سيمون رولر، وتوماس ديلفينو وبوتيستا بيللو.
وفريق ايه أم بنجاش بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وحيدر بنجاش، ومعهما بابلو اوركيزا، وفدريكو فون. وكانت 4 فرق اجتمت إلى الضربات الجزائية لحسم أمر البطاقة الثانية في النهائي والتي كانت من نصيب فريق انكورا لامار.
ويلعب فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور معه سانتوس اريارتي، ودياز البريدي، وخوان كوز جوفارا، مع فريق ذئاب مهرة بقيادة حبتور الحبتور وطارق الحبتور، ومعهما فاكوندو كيلي، وتوماس بلاسيوس، وذلك لتحديد المركزين الخامس والسادس.
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