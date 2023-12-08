400 بحار في الجولة الثانية لـ«دبي لقوارب التجديف المحلية» اليوم

تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف في الثالثة من عصر اليوم منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية (الجولة الثانية من بطولة دبي) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري الحالي.

ويشارك بالسباق ما يزيد عن 400 بحار على متن ما يزيد عن 40 قارباً أكدت مشاركتها حيث سترسم ملحمة الماضي في أرقى وجهة بين جمال الحاضر والطبيعة في ((دانة الدنيا)) بين أفق الخليج التجاري والمنظر الساحر لبرج خليفة حتى واجهة (دبي هاربور كريك) عند مدخل خور دبي بالقرب من محمية (خور دبي) للحياة الفطرية.

وأكملت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات لانطلاق السباق بالتنسيق والتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

و تعد بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً عرساً خليجياً خالصاً من خلال مشاركة نخبة وعشاق رياضة التجديف في الدولة والمنطقة من مملكة البحرين وسلطنة عُمان.

وتتنافس القوارب المشاركة في السباق على المراكز الأولى في الشوطين الأول وهو (المحلي) الخاص بقوارب أبناء الدولة والثاني وهو (المفتوح) والخاص بقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وذلك على مسار انسيابي من خط البداية وحتى خط النهاية يصل طوله إلى 2.3 كلم.

وتأخذ المنافسة في الجولة الثانية أهمية خاصة لدى جميع القوارب المشاركة من أجل الحصول على النقاط التي تؤهل إلى الدخول مع نخبة القوارب العشرين المشاركة في سباق أغلى البطولات كأس آل مكتوم في نسخته السابعة والعشرين والمقرر يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن سباق الجولة الأولى من بطولة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً شهد فوز القارب ((العاصفة 36)) لمالكه حمدان سعيد جابر بالمركز الأول بالشوط المفتوح بينما حصل القارب البحريني كي اتش كي لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على لقب الشوط المفتوح.

ويحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية دائماً على اختيار المكان المناسب للفعاليات بما يعكس جهود النادي في المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة بالتزامن مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة وانعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28).

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