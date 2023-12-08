6 ميداليات جديدة لـ«أصحاب الهمم» في الألعاب العالمية

أضاف لاعبو منتخب الإمارات 6 ميداليات جديدة ((ذهبية وفضية و4 برونزيات)) إلى رصيدهم في دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم، في تايلاند.

واستطاع منتخب ألعاب القوى حصد ميداليتين جديدتين عن طريق أحمد الحوسني، الذي أحرز ذهبية مسابقة رمي الرمح فئة F34 بمسافة قدرها 18,02م، وأحمد المازمي الذي أحرز الميدالية البرونزية في نفس المسابقة محققاً مسافة 17,55م. وفي رفعات القوة حققت موزة الزيودي، ميداليتين متمثلتين في فضية الترتيب العام، بالإضافة إلى برونزية المجموع لوزن أقل من 55 كلغم، كما فاز فهد محمد، لاعب منتخب رفعات القوة، بميداليتين برونزيتين للفردي والمجموع لوزن أقل من 97 كلغم.

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