حشر آل مكتوم: نتطلع إلى مستقبل أفضل لرياضة التنس بالدولة

أكد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس،أن اتحاد التنس يتطلع دائماً لنشر اللعبة، وقال سموه:

نتمنى الأفضل، ونتطلع لمستقبل أفضل بخصوص هذه النقطة، ونحن نسعى لنشر اللعبة على نطاق أوسع، لأن التنس رياضة مفيدة ويمكن ممارستها في أي عمر بشرط الاحتفاظ باللياقة البدنية والجسم الرياضي السليم.

وأعرب سموه عن سعادته بما حققته النسخة الـ26 لبطولة تحدي الحبتور للتنس للسيدات والتي كانت ولا تزال محل اهتمام عشاق اللعبة محلياً ودولياً مؤكداً أن بطولة الحبتور انطلقت عام 1998 وهي أقدم بطولة سيدات بالمنطقة ولها فضل كبير في انتشار اللعبة ليس فقط في الإمارات، وإنما في المنطقة بشكل عام، خاصة على صعيد السيدات والأطفال.

وقال سموه: إن استمرار البطولة ونجاحها يعد وساماً على صدر مجموعة الحبتور ويرجع الفضل لاستمرار هذه البطولة القوية إلى الدعم الذي يقدمه خلف الحبتور.

والذي يصر على دعم التنس عامة والبطولة بشكل خاص، وأتوجه بالشكر إلى المجموعة على الدور الرائع في دعم الرياضة عامة وبصفة خاصة التنس، وأشكر كل اللاعبات المشاركات في البطولة، كما أن البطولات التي صاحبت البطولة الرئيسة يشارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.

مفاجآت

من ناحية أخرى يبدو أن البطولة على موعد مع بطلة جديدة بعد توالي المفاجآت وخروج المصنفتين الأولى والثانية والرابعة، وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق السلوفاكية ربيكا سرامكوفا المصنفة الثالثة في مواجهتها المقبلة مع البريطانية واطسون المصنفة السابعة، لرد اعتبار المصنفات الأخريات.

على صعيد مباريات الزوجي واصل الزوجي المجري المصنف أولاً والمكون من تيميا بابوس وزميلتها فيرا زفونيرفا فوزه وأبعد الزوجي المكون من الهولندية اريان هارتونو والبريطانية سارة جري بعد مباراة استمرت ساعة و9 دقائق، فيما ودع الزوجي البريطاني والمكون من ايميلي ابلتون ايليسيا بارنت، المصنف رابعاً البطولة وعلى يد الزوجي الهندي المكون من باراثانا وزميلتها انستاسيا بعد مباراة مثيرة.

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