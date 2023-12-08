الوحدة يعرقل الوصل وعجمان يصدم الجزيرة بخماسية

عرقل الوحدة فريق الوصل، بالتعادل 2 - 2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين،أمس، وحرمه من نقطتين ثمينتين، ووصل الوصل إلى 24 نقطة مستمراً في الصدارة، بينما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 17.

سجل هدفي ((الإمبراطور))، فابيو ليما في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، والمالي سياكا في الدقيقة 19، وأحرز لـ((العنابي)) السوري عمر خريبين في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 75، وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 63 بعد طرد لاعبه خالد بطي. وصدم عجمان فريق الجزيرة وتغلب عليه 5 - 1 في مباراة الأحداث المثيرة التي شهدت حالتي طرد للجزيرة في الشوط الأول، وركلة جزاء مهدرة لـ ((البرتقالي))، ورفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط، وبقى الجزيرة برصيد 14 نقطة.

شهد الشوط الأول طرد حارس الجزيرة عبد الرحمن العامري ليحل زميله راكان المنهالي بديلاً في الدقيقة 21 وبعد نزوله بدقائق تصدى بنجاح لركلة جزاء. وسجل هيكل الشيخاوي أول أهداف عجمان بالدقيقة 37، وأدرك خلفان مبارك التعادل للجزيرة بالدقيقة39، وتم اعتماد الهدف بعد العودة لتقنية ((VAR)).

واحتسب الحكم 11 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع للشوط الأول، شهد طرد لاعب الجزيرة مامادو كوليبالي، والهدف الثاني لعجمان بتوقيع روكي مارسيانو، وأضاف عجمان 3 أهداف في الدقائق 71 و 74 و88 عن طريق علي مدن، وعبدالله عبدالعزيز، ومحمد هلال.

وحقق شباب الأهلي فوزاً قياسياً على فريق الإمارات بسباعية نظيفة، سجل الأهداف كل من جويلهيرم دا سيلفا ((هدفين)) في الدقيقتين 1 و14، ويوري سيزار، هدفين في الدقيقتين 7 و49، وحارب عبدالله ((هدفين)) في الدقيقتين 73 و85، وماتيوس ليما في الدقيقة 55، ورفع ((فرسان دبي)) رصيده إلى 20 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني.

وشهدت المباراة، طرد فهد سبيل لاعب الإمارات في الدقيقة 46. وفاز البطائح على ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف، ووصل للنقطة 15، سجل للبطائح محمد الحمادي وألفارو دي أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقتين الدقيقة 3 و 44، ولبني ياس غاستون سواريز في الدقيقة 8.

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