منصور بن محمد: دبي ترسخ مكانتها مقراً لأكبر البطولات الدولية والملتقيات العالمية

ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي جهود الاتحاد الدولي للملاكمة في تطوير هذه الرياضة الأولمبية وتنظيم الفعاليات والبطولات التي ترفع من مستوى الرياضيين وترتقي بإنجازاتهم.

كما رحب سموه برئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريمليف وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف دول العالم الذين يجتمعون في دبي للمشاركة في ((كونغرس)) الاتحاد الدولي الذي يعقد اليوم.

وأكد سموه أن دبي أصبحت مقراً لإقامة بطولات رياضية كبرى وملتقيات عالمية في مختلف الرياضات وفي مقدمتها رياضة الملاكمة، كما أن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين لتوحيد الجهود لتطوير الرياضة في العالم، وكذلك استضافة الأحداث الرياضية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس والاتحاد الدولي للملاكمة وتعزيز جهود تطوير اللعبة ونجاح ((كونغرس)) الاتحاد الدولي في دبي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لرئيس الاتحاد الدولي جاهزية البنية التحتية لإمارة دبي لاستضافة جميع الفعاليات الرياضية الكبرى، وأن مجتمع دبي حريص على متابعة البطولات الرياضية المختلفة والأبطال العالميين، كما يحرص أفراده من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي ضمن أجندتها الرياضية على مدار العام.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على منصة ((×)): ((تواصل دبي ترسيخ مكانتها مقراً لإقامة أكبر البطولات الدولية والملتقيات العالمية في مختلف الرياضات.

وخلال لقائي مع رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة أكدنا حرص دبي على تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح النسخة الحالية من ((كونغرس)) الاتحاد الدولي للملاكمة بمشاركة أبطال أولمبيين وعالميين. نشكر فريق مجلس دبي الرياضي على جهودهم المتواصلة في هذا المجال، ونشيد بجهود الاتحاد الدولي للملاكمة في تطوير هذه الرياضة الأولمبية على المستوى العالمي)).

مقومات

وأعرب عمر كريمليف عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وجهود مجلس دبي الرياضي لتنظيم الكونغرس الدولي، مؤكداً أن دبي قادرة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث العالمية بكفاءة وجودة عالية بفضل ما تمتلكه من مقومات عالمية تضمن إنجاح البطولات الكبرى وخروجها على الوجه الأكمل من منشآت سياحية وفندقية ورياضية وبنية تحتية عالمية تناسب مختلف الرياضات.

تنظيم

وكانت دبي استضافت في 2018 ((كونغرس)) الاتحاد الدولي للملاكمة وبطولة آسيا للملاكمة في عام 2021، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في الملاكمة.

وتنطلق اليوم اجتماعات ((الكونغرس)) بقاعة السفينة بفندق جميرا بيتش، وتعد هذه الدورة الأكبر في اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة، ويجتمع فيها 300 ممثل عن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي البالغ عددها 179 دولة، وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية والقوانين الجديدة التي تسهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

كما يقام ((المنتدى العالمي للملاكمة)) على هامش اجتماعات ((الكونغرس)) وتقام بطولة ((ليلة أبطال الملاكمة الدولية)) بمشاركة نخبة الملاكمين من مختلف دول العالم.

سموه:

نتعاون مع الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين لتوحيد جهود تطوير الرياضة حول العالم

((دانة الدنيا)) تستضيف ((كونغرس)) الاتحاد الدولي للملاكمة ومنافسات الأبطال

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