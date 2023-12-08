خطر اتساع الحرب

يبدو أن هناك اتفاقاً غامضاً يهدف إلى هندسة شكل سياسي في المنطقة، والإقليم والعالم، هذا الشكل يتم التخلي فيه عن القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي، طبقاً لمعايير اتفاقيات جنيف الأربع، ويصاغ بدلاً من ذلك قانون شريعة الغاب، الذي فيه يسيطر القوي على الضعيف دون هوادة، ويتم استخدام القوة المسلحة دون معايير إنسانية، كما نرى في غزة من قتل للأطفال والنساء والعجائز والمدنيين، وهدم للبيوت، والمؤسسات الدولية، ومنع الدواء والغذاء، وحظر الطاقة على السكان المدنيين، واستخدام أسلحة محرمة دولياً، دون اعتبار لقوانين المحكمة الجنائية الدولية.

كل هذا، يتسق وينطلق من مخططات كانت حبيسة الأدراج - أو بدت كذلك - لكنها مخططات يؤمن قادة ومنظرو ومفكرو الحركة الصهيونية العالمية، التي وصلت إلى ذروتها في الوقت الراهن، ضمن هذه المخططات، إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، وقد خططوا لذلك طوال النصف الأول من القرن العشرين، ونجحوا في مسعاهم هذا في منتصفه عندما طردوا 90 ٪ من السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض خلال أعوام 1949،1948،1947، وهو ما عرف بسنوات النكبة.

الآن يحاولون استعادة الصورة ذاتها، والمشهد نفسه، يريدون شطب فلسطين من الخرائط العربية مستندين إلى القوة العظمى الوحيدة التي تقود النظام الدولي الحالي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها بعض دول الاتحاد الأوروبي، فإسرائيل كما استندت في السابق إلى بريطانيا - الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس - ها هي تستند الآن على قوة عسكرية واقتصادية أمريكية غير مسبوقة في التاريخ، وترغب أمريكا في صناعة نظام عالمي جديد على مقياس رؤيتها، وترى أن إسرائيل - كقوة عسكرية في الشرق الأوسط - هي الجسر أو المساعد في تحقيق وجود هذا النظام، وقد عبر عن ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال في خطاب متلفز 19 أكتوبر 2023، إنه يقف إلى جانب إسرائيل في حربها ضد غزة، باستثمار ذكي في الحروب لصالح الأجيال القادمة، مطالباً الشعب والمؤسسات الأمريكية، وعلى رأسها الكونغرس، بتقديم الدعم المالي والعسكري والإعلامي لإسرائيل، لأنها ستكون في صالح الأجيال الأمريكية القادمة، مؤكداً أن الحالتين - الأوكرانية والإسرائيلية - هي حالة واحدة في صالح أمريكا.

إذن، إسرائيل تتمدد وتقاتل وتحطم كل المعايير الإنسانية والدولية، برغبة ومساندة تامة من واشنطن، ضمن مخطط من المؤكد أنه لن يكون في صالح فلسطين كدولة، ولا الإقليم العربي كمنطقة حيوية في قلب العالم، وربما لن يكون في صالح استقرار العالم نفسه.

اللافت للنظر هنا، أن هذه المخططات تنطلق من سيناريوهات في عقل الكيان الإسرائيلي وحده، سيناريوهات تقوم على عدم احترام سيادة الدول الوطنية، فهي تخطط لطرد الفلسطينيين - على سبيل المثال - إلى سيناء، وإلى الأردن، أو بعض الدول الأوروبية، وذلك في تصور شيطاني يعتقد أن الشعب الفلسطيني، مجرد أشياء أو أدوات يحركها كما يشاء، وأن الدول المقترحة ستقبل ذلك بسهولة، لكن هذه الحسابات الإسرائيلية جريمة متكاملة الأركان، ضد سيادة الدول وحق الشعوب في الدفاع عن نفسها، وهي تعلم ذلك جيداً، فالمستحيل أقرب من تحقيق هذا الوهم الإسرائيلي، فهذه الطبعة الجديدة من المتطرفين في إسرائيل، لن تكون بن غوريون، وشامير، وبيغين وشارون، الذين فشلوا في تصفية القضية الفلسطينية، وفشلوا في السيطرة على الإقليم العربي في أي مرحلة من المراحل، برغم تجليات الصورة المزيفة، التي تدعيها وسائل إعلام إقليمية وعالمية.

إن ذروة الأحداث الحالية في غزة، سوف تنكسر، وستدخل إسرائيل في مرحلة استنزاف طويل، وتآكل لصورتها وسياستها على المسرح الدولي، وستتخلى عنها قوى غربية، كانت داعمة في بداية هذه الأحداث، ورأينا موقف إسبانيا الشجاع، وموقف بلجيكا أيضاً، وتغير بعض المواقف في أوروبا، وحتى داخل أروقة المؤسسة الأمريكية، وكان لافتاً للنظر تصريحات كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، عندما أكدت أن أعداد القتلى الفلسطينيين كبيرة جداً، وأن الصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة، وكذلك تابعنا الانشقاقات داخل أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، واحتجاج موظفيها على الدعم اللا متناهي لإسرائيل.

وسط هذه الصورة، فإن التهور الإسرائيلي اللامتناهي، قد يقود المنطقة والإقليم، إلى حرب غير محسوبة من خلال اتساعها جغرافياً بشكل مفاجئ.