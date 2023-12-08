لماذا يصدق الناس الأخبار الكاذبة؟

كثيرة هي المرات، التي نفاجأ فيها بأخبار زائفة، وحكايات بلا أساس عن قوى خفية، تهيمن على الكون صار الناس يصدقونها، ويعتبرونها الحقيقة، التي لا يأتيها الباطل، والإقبال على تلك الأفكار بالغ الخطورة على عافية المجتمعات، وبنائها السياسي والاجتماعي، وفي مثل هذه الحالات ينشغل المعنيون بتفنيد تلك الأفكار والمعتقدات البائسة دون اهتمام كافٍ بالأسباب، التي تدفع الناس لتصديقها، فرغم أن بعضها يدخل أحياناً في نطاق اللا معقول، بينما ينطوي غيرها على تناقضات تدعو كل ذي عقل للتوقف، يصدقها الناس ونادراً ما يقبلون ما يقنعهم بعكسها، لذلك يستحيل أن نضع أيدينا على الطريقة المثلى لإقناعهم دون الوقوف على الأسباب، التي تجعلهم يُقبلون على مثل تلك الأفكار أصلاً، والحقيقة أن الإيمان بمثل تلك الأفكار والحكايات اللا معقولة لا علاقة له بتخلف المجتمعات وتقدمها، فكثيرة هي المجتمعات المتقدمة، التي يؤمن الناس فيها بما هو غير حقيقي، وبوجود مؤامرات لا مؤامرة واحدة عادة ما تتداخل فيما بينها لحد التناقض، فلا يزال هناك من يؤمنون حتى اليوم في بريطانيا بمؤامرات كثيرة حول مقتل الأميرة ديانا، ويؤمنون في الوقت ذاته بأنها حية ترزق في مكان بعيد عن الأنظار.

أما دوافع تصديق الناس فيرجعها البعض للكسل الفكري والعزوف عن البحث عن المعلومات الصحيحة، بينما يرجعها آخرون للجهل، لكن الأبحاث العلمية خصوصاً في علم النفس، تطورت حتى باتت تقدم نظريات متعددة، فالنظرية التقليدية كانت تقول إن البشر يؤمنون بالأفكار، التي تتوافق مع منظومتهم الفكرية أصلاً، وبالتالي يجعل الانحياز الفكري والسياسي المرء يؤمن بما يتوافق مع انحيازاته، وخصوصاً إذا كان مروجها ينتمي لتياره الفكرى ذاته، ويحظى عنده بالاحترام، لكن نظريات أخرى برزت فيما بعد تولي الأهمية لعوامل أخرى، فعلى سبيل المثال أثبتت البحوث التي أجريت على عينات مختلفة أن التفكير وفق منطق سليم هو العامل الحاسم، فالإيمان بمثل تلك الأفكار ونظريات المؤامرة ينبع أساساً من العجز عن استخدام المنطق السليم، وتبين أن الذين يمتلكون منطقاً سليماً قادرون على رفض تلك الأفكار حتى لو اتسقت مع انحيازاتهم أو صدرت عمن يتفقون معهم في الرأي، وهناك أبحاث أخرى لا تنكر دور الانحيازات، ولكنها أثبتت أن السبب، خصوصاً في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، هو أن من يصدقون أفكاراً ومؤامرات تتواتر على تلك الوسائط لا ينبع من التحيزات الفكرية بقدر ما يرجع للسرعة في التصفح، فعدم توقف الفرد قليلاً ليتأمل ما يقرأ يجعله أكثر ميلاً لتصديق ما يقرأه، لكن الاعتماد على علم النفس وحده ليس كافياً لفهم الظاهرة في تقديري، إذ يلزم السعي لفهم تأثير المجتمع والمحيطين بالمرء، فالمحيط الاجتماعي للفرد وضغوط الأصدقاء يدفعه أحياناً لأخذ ما يقولونه كمسلمات لئلا يشذ عن الجماعة.

صحيح أن هناك دوافع نفسية، لكن لا يجوز أن نغض الطرف عن التأثير الاجتماعي، ففي الإيمان بنظريات المؤامرة مثلاً يقول علماء النفس: إن الشعور بعدم اليقين أو بالعجز وقلة الحيلة شعور تكرهه النفس البشرية، ومن ثم يميل الإنسان عندئذ لتصديق وجود قوى خفية شديدة البأس، تعمل في الخفاء، ولها أهداف شريرة، وبينما يرون أن الشخصية النرجسية أكثر ميلاً لنظريات المؤامرة، لأنها تشعر معها بالتفوق على الآخرين بامتلاك معلومات لا يعرفونها، إلا أن علماء الاجتماع يرون أن هناك أسباباً تتعلق بضغوط الأقران والمحيط الاجتماعي، والحقيقة أن علماء السياسة والاجتماع أدركوا تلك الحقيقة، فدرسوا مفهوم ((التفكير الجمعي)) وتأثيره السلبي على اتخاذ القرار، فالجماعة المغلقة التي يفكر أفرادها وفق المنطق نفسه عادة ما يغذي كل منهما تفكير الآخر، ويؤكده لديه الأمر، الذي يسهل معه على جماعتهم استبعاد الأفكار والبدائل التي لا تتفق مع أفكارهم، وقد درس علماء السياسة التأثير الكارثي للتفكير الجمعي في اتخاذ قرارات أمريكية بائسة في أزمة خليج الخنازير، بل وفي حرب فيتنام، ودلالة ذلك كله أننا في حاجة لمنهج بحثي تكاملي، يجمع خلاصة أبحاث علوم مختلفة، من أجل فهم ظاهرة تصديق قطاعات واسعة في مجتمعات عدة للأخبار الكاذبة، والتي صارت تنتشر كالنار في الهشيم في عصر فوضى المعلومات.