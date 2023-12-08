كارثة كروية في البرازيل

هبوط فريق سانتوس البرازيلي لكرة القدم إلى دوري الثانية بعد 111 عاماً كان حديث بلاد ((السامبا)) بعد خسارته الأخيرة بالدوري.. ولم تتحمل جماهير الفريق وعبرت عن حزنها الشديد في صور عدة..

وقد شعرنا بالحزن كما حزنوا، لأن هذا الفريق له قصة معنا لا تنسى، ففي 26 فبراير 1973 أقيمت في دبي مباراة مهمة جداً، لعب فريق النصر ((عميد أنديتنا)) مع سانتوس البرازيلي الشهير، وخسر يومها 1 - 4، وقد اصطحب البرازيليون معهم كل اللاعبين الأساسيين، وبينهم ستة لاعبين من المنتخب الفائز بكأس العالم عام 70 بالمكسيك بقيادة الجوهرة بيليه، ومن بين هؤلاء اللاعبين كل من إيدو، جائير، كارلوس البيرتو (كابتن سانتوس ومنتخب بلاده)، السيندو، وبولفينا وغيرهم.

وكانت إدارة نادي سانتوس طلبت 30 ألف دولار لقاء مباراة واحدة خلال جولته بالمنطقة، وقد تسلموا بالفعل المبلغ، وخصص عشرة آلاف دولار من هذا المبلغ للنجم بيليه، وخصص المتبقي منه للنادي وبقية اللاعبين، وكان بيليه يتقاضى هذا المبلغ عن كل مباراة ضمن فريق سانتوس، وقبل وصوله لدبي لعب سانتوس مباريات عدة، فاز على المنتخب السعودي 3 - صفر. كما لعب في الدوحة وفاز على الأهلي القطري ولعب في القاهرة، كما تعادل أمام القادسية الكويتي 1 - 1.

وعند الزيارة التاريخية للدولة وقتها خرجت من دبي سيارات لاندروفر تحمل صورة الفريق البرازيلي تطوف الدولة، من أجل الترويج للمباراة التي نعتبرها بداية علاقتنا مع الكرة البرازيلية، وسنعود للموضوع لاحقاً. ومهما قلنا فلن نعطي الحدث حقه، ويكفي أن الأسطورة بيليه خرج فرحاً بعد حدث زيارة الفريق لـ((دانة الدنيا)).

حقاً، كانت ذكريات جميلة، لن ننساها وهبوط سانتوس ((كارثي)) وليس أمراً هيناً، ولن تنساه جماهير الفريق، هكذا هي كرة القدم.. فرح وحزن. والله من وراء القصد.