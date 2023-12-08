لماذا يهرب الرجال؟

في أحد مشاهد فيلم ((الركاب)) يحاول بطل الفيلم، الذي هو الناجي الوحيد في حادث تحطم الطائرة (أو هكذا يخيل له ولنا)، إقناع طبيبته النفسية بمشاركته قهوة الصباح باكراً، بينما تصر هي على موقفها الرافض نظراً لطبيعة العلاقة بينهما، لكنها وبلا مقدمات تسأله: هل أنت متزوج؟ ينفي ذلك ويعيد لها السؤال، فتقول: أنا شخص يتجنب العلاقات، ولا يمكنني أن أقترب من شخص إلى الدرجة التي أتزوجه، يقول لها، إنك تسيرين قريباً من الحياة لكنك لا تعيشينها، في الحقيقة أنت لا تعرفين الحياة على حقيقتها.

لا يستفزها حديثه، لكنها تسأله، لماذا لم يتزوج رغم تقدمه في العمر؟ يقول لها إنه كان على وشك إتمام زواجه منذ سنتين لكنه هرب قبل الزواج بيومين، غادر المدينة واختفى تماماً، لقد شعر بالخوف!

والحقيقة أنني قرأت كثيراً حول الرجال الذين يخافون من فكرة المسؤولية التي ينطوي عليها الزواج، فيهربون قبل اكتمال إجراءاته، وشاهدت هذه التفصيلة في العديد من الأفلام الأجنبية، وكأنه سلوك معتاد في الغرب، كما أتذكر أن كثيراً من المساعدات المنزليات اللواتي مررن على بيتي، قد ذكرن أنهن أمهات وحيدات لأطفال ومراهقين، لأن أزواجهن تركوا المنزل وهربوا !

قد يبدو الأمر غريباً بالنسبة لنا، لكنه من الظواهر المتكررة في المجتمعات الأخرى، ذلك أن أنماط التربية والتوجهات الأخلاقية إضافة للأوضاع الاقتصادية هناك تختلف جذرياً عما اعتدنا عليه، إضافة للمشكلات النفسية وطرق التعبير عن المخاوف والأزمات.

وعودة لفيلم ((الركاب)) يسأل البطل طبيبته في المشهد نفسه: هل تعرفين ما هو الشيء المخيف في الزواج؟ إن كل شيء يصبح حقيقياً أمام الرجل، إن الزواج حياة حقيقية خالية من الأمنيات والأوهام، فأنت زوج، ثم ستصبح أباً، ومطلوب منك الكثير مما يجب عليك القيام به، لا أعذار في الزواج، وكل شيء يجب أن يتم ويتوفر، هذه الدرجة من الحقيقة الصعبة هي التي أخافتني!

ليت جميع الرجال يفكرون في مدى الحقيقة التي ينطوي عليها الزواج كحياة ومسؤولية، قبل أن يقدموا عليه ببساطة !